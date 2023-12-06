وزير التجارة الجزائرى: يجب تسريع النقاش حول منطقة التجارة الحرة الأفريقية

(MENAFN
- Youm7) أكد وزير التجارة الجزائرى، الطيب زيتونى، ضرورة تسريع وضع حيز التنفيذ ما تبقى من الملفات قيد النقاش حول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال اليوم الأول من الاجتماع الـ 12 لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ZLECAF، المنعقد الأربعاء وعلى مدار 48 ساعة، بدار السلام بتنزانيا.
ودعا الوزير الجزائري إلى الابتعاد عن كل ما يعطل وضع الأسس الحقيقية لهذا الفضاء التشاركي التجاري، من خلال تبني الملفات قيد المناقشة كملف قواعد المنشأ المتعلق بقطاع النسيج والسيارات ونسبة الإدماج.
وتناول الاجتماع تقرير الأمين العام لسنة 2023، كما ناقش وزراء التجارة مدى تقدم كل من بروتوكول التجارة الإلكترونية وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في التجارة الأفريقية، بالإضافة إلى بروتوكول الاستثمار الذي سيتم رفعه إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي لاعتماده.
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