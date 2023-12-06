وزير التجارة الجزائرى: يجب تسريع النقاش حول منطقة التجارة الحرة الأفريقية

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال اليوم الأول من الاجتماع الـ 12 لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ZLECAF، المنعقد الأربعاء وعلى مدار 48 ساعة، بدار السلام بتنزانيا.

ودعا الوزير الجزائري إلى الابتعاد عن كل ما يعطل وضع الأسس الحقيقية لهذا الفضاء التشاركي التجاري، من خلال تبني الملفات قيد المناقشة كملف قواعد المنشأ المتعلق بقطاع النسيج والسيارات ونسبة الإدماج.

وتناول الاجتماع تقرير الأمين العام لسنة 2023، كما ناقش وزراء التجارة مدى تقدم كل من بروتوكول التجارة الإلكترونية وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في التجارة الأفريقية، بالإضافة إلى بروتوكول الاستثمار الذي سيتم رفعه إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي لاعتماده.





