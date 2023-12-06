تفاصيل موافقة الحكومة الإسرائيلية على زيادة إمدادات الوقود لقطاع غزة

MENAFN - Youm7) وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، الأربعاء، على السماح "بزيادة الحد الأدنى" لدخول الوقود إلى قطاع غزّة "لمنع وقوع انهيار إنساني بالمشافي وتفشي الأمراض" في جنوب القطاع.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان له إن كمية الوقود ستحددها الحكومة وسيجري تعديلها على أساس الوضع الإنساني المحلي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تمت الموافقة على "إدخال 120 ألف لتر من الوقود إلى غزة يومياً" بعد أن كانت 60 ألفا، "على أن ترتفع تدريجيا إلى 180 ألفا".

وطلبت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، من إسرائيل السماح بإدخال مزيد من الوقود إلى قطاع غزّة بعد انتهاء الهدنة مع حركة "حماس".

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين "أوضحنا أننا نريد أن نرى مستوى الوقود يعود ليس فقط إلى ما تمّ إدخاله خلال الهدنة، بل إلى أعلى من ذلك".

وفي وقت سابق، قال مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" توماس وايت، إن إسرائيل خفضت كمية الوقود المخصص للمساعدات الإنسانية للنصف مع انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن "هذا سيكلف المزيد من الأرواح".

وفي 1 ديسمبر الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.