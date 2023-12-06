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عميد زراعة القاهرة: مقترح بالجدول الزمنى لامتحانات نهاية التيرم الأول

12/6/2023 11:33:14 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور سامح عبد السلام عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة ،
إن الكلية أعلنت نتيجة امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول" الميد تيرم" للطلاب عبر موقع الكلية، موضحا أنه يحق للطلاب التقدم بالتماس فى حالة وجود مشكلة فى النتيجة أو شكوى من الطالب.



وأوضح الدكتور سامح عبد السلام لـ" اليوم السابع"، أن للطلاب الحق فى التقدم بالتماس مع أستاذ المادة ويتم مراجة الدرجات وإجابة الطالب ومنح الدرجات حال أحقيته فى الحصول على درجات إضافية بعد الرصد وإعادة التصحيح.



وأشار عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إلى أن الكلية بدأت فى وضع مقترح بالجدول الزمنى لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول على أن تبدأ امتحانات العملى 25 ديسمبر الجارى داخل الأقسام وامتحانات النظرى بعد إعلان الجدول بشكل نهائى واعتماده من مجلس الكلية وبما يتوافق مع الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2023 /2024 التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.












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