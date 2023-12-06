أبرز الأديرة الأثرية.. تاريخ دير مريم البراموس بوادى النطرون

MENAFN - Youm7) يعتبر دير العذراء البراموس واحدًا من أقدم أديرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسي ، حيث يقع بوادى النطرون ويبعد عن طريق القاهرة الإسكندرية حوالى 12 كيلومتر.

وكان القديس مكاريوس أول ناسك يسكن برية شيهيت حوالى سنة 330م طلبًا للهدوء والسكينة وهو الذى أسس أول جماعة رهبانية.



واكتمــل نمــو البراموس كجماعة رهبانية مكتملة حول كنيسة يصلون فيها ومغارات الرهبان تنتشر حولها دون أن يكــون لها سور حوالى ســنة 356 م

ويرتبط دير مريم البراموس بالقديسين الروميين مكسيموس ودوماديوس

ويعتبر الدير الحالى من أديرة الثيؤطوكوس أى الأديرة التوأم أذ أن الرهبان الأرثوذكس أرادوا مقاومة البدعة اليوليانية فى القرن السادس الميلادى فأنشأوا كنائس تحمل لقب ثيؤطوكوس إلى جوار الكنائس الأصلية التى تحمل اسم الجماعة الرهبانية.

وكذلك من قديسى الدير: الأنبا موسى مــن أروع الأمثلــة لحياة التوبة، والقديس الأنبا إيسوذورس قس الإسقيط والقديس الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك.

ويحتوى الدير على أسوار شاهقة بنيت بعد الغارة البربرية السادسة التى وقعت سنة 817 يصل ارتفاعها إلى 11 متر وعرضها إلى مترين ونصف وأيضا القصر ويستخدم للضيافة ومنارتان.

كنائس الدير:

كنيسة العذراء الأساسية الأثرية

ملحق بها كنيستان

كنيسة الأمير تادرس

كنيسة مارجرجس الرومانى

كنيسة ماريوحنا المعمدان

رئيس الدير الحالى: الأنبا إيسوذوروس

ستة من رهبانه ارتقوا الكرسى البابوى