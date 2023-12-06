أبرز الأديرة الأثرية.. تاريخ دير مريم البراموس بوادى النطرون

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- Youm7) يعتبر دير العذراء البراموس واحدًا من أقدم أديرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسي ، حيث يقع بوادى النطرون ويبعد عن طريق القاهرة الإسكندرية حوالى 12 كيلومتر.
وكان القديس مكاريوس أول ناسك يسكن برية شيهيت حوالى سنة 330م طلبًا للهدوء والسكينة وهو الذى أسس أول جماعة رهبانية.
واكتمــل نمــو البراموس كجماعة رهبانية مكتملة حول كنيسة يصلون فيها ومغارات الرهبان تنتشر حولها دون أن يكــون لها سور حوالى ســنة 356 م
ويرتبط دير مريم البراموس بالقديسين الروميين مكسيموس ودوماديوس
ويعتبر الدير الحالى من أديرة الثيؤطوكوس أى الأديرة التوأم أذ أن الرهبان الأرثوذكس أرادوا مقاومة البدعة اليوليانية فى القرن السادس الميلادى فأنشأوا كنائس تحمل لقب ثيؤطوكوس إلى جوار الكنائس الأصلية التى تحمل اسم الجماعة الرهبانية.
وكذلك من قديسى الدير: الأنبا موسى مــن أروع الأمثلــة لحياة التوبة، والقديس الأنبا إيسوذورس قس الإسقيط والقديس الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك.
ويحتوى الدير على أسوار شاهقة بنيت بعد الغارة البربرية السادسة التى وقعت سنة 817 يصل ارتفاعها إلى 11 متر وعرضها إلى مترين ونصف وأيضا القصر ويستخدم للضيافة ومنارتان.
كنائس الدير:
كنيسة العذراء الأساسية الأثرية
ملحق بها كنيستان
كنيسة الأمير تادرس
كنيسة مارجرجس الرومانى
كنيسة ماريوحنا المعمدان
رئيس الدير الحالى: الأنبا إيسوذوروس
ستة من رهبانه ارتقوا الكرسى البابوى
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