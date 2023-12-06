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7 وزراء يشاركون فى انطلاق مؤتمر مصر السيسى.. وبناء الدولة الحديثة

12/6/2023 11:33:14 PM
(MENAFN- Youm7) يشهد 7 من وزراء مصر، اليوم الخميس، انطلاق مؤتمر" مصر السيسى ... وبناء الدولة الحديثة" جمهورية الفرص والمستقبل الواعد"تحت رئيس مجلس الوزراء، في نسخته الثالثة بالتزامن مع
مع مرور70 عاما على إصدار جريدة الجمهورية، الذى يوافق
السابع من ديسمبر عام 1953.



ويتضمن برنامج المؤتمر الوقوف دقيقة على أرواح الشهداء الأبرار، وتقديم فيلم تسجيلي، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس هيئة الوطنية للصحافة، و إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية.



كما تتضمن فعاليات المؤتمر عدد من الكلمات للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،
الدكتورأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و الدكتور
محمد معيط وزير المالية، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و الدكتور
رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، و الدكتور
شوقى علام مفتى الديار المصرية، و نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي .



كما تتضمن جلسات المؤتمر تناول عدد من
الموضوعات حول الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان المصري "حياة كريمة وحماية اجتماعية، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، و اللواء
عصام سعد
محافظ أسيوط و الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا



كما تتضمن الجلسة الثانية،طرح" تنمية سيناء.. قضية أمن قومى، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، و اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، و اللواء دكتور سمير فرج المفكر والخبير الإستراتيجي، و اللواء محمود نصاررئيس الجهاز المركزي للتعمير، و الدكتور
طارق فهمى استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة



أما الجلسة الثالثة فتدور حول تجربة محافظة الوادى الجديد ،تحت عنوان" مصر تستطيع بالتنمية والاستثمار تجربة الوادى الجديد التنموية نموذجاً" بحضوراللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.
















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