مباحثات عسكرية بين الهند وألمانيا فى نيودلهى

وذكرت وزارة الدفاع الهندية - في بيان الأربعاء - أن الجانب الهندي ترأسه البريجادير فايفيك نارانج نائب مساعد رئيس هيئة الأركان المتكاملة، بينما ترأس الجانب الألمانى الكولونيل كريستيان شميت مدير مكتب القوات المسلحة الألمانية للتعاون الدولى.

وأضافت الوزارة أن الاجتماعات جرت في "جو اتسم بالود والدفء"، وأن المباحثات تركزت على بحث مبادرات جديدة في إطار آليات التعاون الثنائي القائم في مجال الدفاع، بالاضافة إلى سبل توطيد الارتباطات فى هذا المجال.

وأشارت إلى أن المجموعة الفرعية للتعاون العسكرى الهندى الألماني هي بمثابة منتدى يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع من خلال إجراء محادثات منتظمة على المستويات الاستراتيجية والعملية بين مقار القيادة فى البلدين، بما فيهما هيئة الأركان المتكاملة الهندية وإدارة القوات المسلحة الألمانية للتعاون الدولى.



