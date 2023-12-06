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الشيوخ الأمريكى يعرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل

12/6/2023 11:33:09 PM
(MENAFN- Youm7) عرقل أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكى الأربعاء طلباً قدّمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل بسبب عدم تضمّنها إصلاحات في مجال الهجرة يطالبون بها.

ورهن السيناتورات الجمهوريون تصويتهم على المضيّ قدماً بإقرار هذه الحزمة بتضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الديموقراطية، في خطوة تمثّل هزيمة نكراء للرئيس جو بايدن الذي كان قد حذّر الكونجرس من أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوقّف عند حدود أوكرانيا، إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي.

ومع استمرار التصويت، بلغت النتيجة 41 صوتاً مقابل 43، مما يعني أن الإجراء لم يتمكن من الحصول على موافقة 60 صوتاً، وهو أمر لازم في المجلس المؤلف من 100 عضو لتمهيد الطريق لبدء مناقشة مشروع القانون.







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