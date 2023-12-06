روسيا: حكام كييف يعضون أصابعهم ندما على تفويت فرصة السلام العام الماضى

MENAFN - Youm7) قال النائب الأول للممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، إن من يجلسون في كييف يعضون أصابعهم ندما، بعد إدراكهم أنهم أضاعوا فرصة للسلام في أبريل 2022.

وأضاف: "الكثيرون يعترفون بالحقيقة التي باتت واضحة للجميع، وهي أن أوكرانيا من أجل تجنب الهزيمة، وانهيار الدولة، كانت مطالبة فقط بتنفيذ اتفاقيات مينسك".

من جهته أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا،

لن

تساهم في إنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون لها تأثيرات سلبية.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا ليس فقط من خلال توريد الأسلحة، وإنما أيضا من خلال تدريب العسكريين في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.