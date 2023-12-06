قوات خاصة هندية وأمريكية تجرى تدريبات مشتركة فى منطقة جبلية شمال شرق الهند

MENAFN - Youm7) أجرت قوات خاصة هندية وأمريكية تدريبات مشتركة في منطقة شيلونج بولاية ميجالايا الجبلية الواقعة شمال شرق الهند؛ بهدف تبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتكتيك والعمليات بالمناطق الجبلية.

وذكرت وزارة الدفاع الهندية - في بيان الأربعاء- أن عمليات عسكرية تجرى لاستعراض معايير الدقة والتآزر والاحترافية العالية، وأن التدريبات تشارك فيها قوات خاصة من الجيشين الهندي والأمريكي، بهدف تبادل الخبرات والأفكار والمشاركة في أفضل الممارسات بمجالات التخطيط للمهام المشتركة وتكتيكات العمليات.

ولفتت الوزارة إلى أن النسخة الأولى من تلك التدريبات كانت قد أجريت خلال عام 2010، وأن النسخة الـ 13 أجريت في معهد لتدريب القوات الخاصة، بينما تجرى التدريبات الحالية في ولاية ميغالايا الجبلية، حيث بدأت 21 نوفمبر وتستمر حتى يوم 11 ديسمبر.

وأشارت إلى أن تدريبات قوات الجانبين تتضمن التدريب على سلسلة من العمليات الخاصة وعمليات مكافحة الارهاب وعمليات لقوات محمولة جوا وسيناريوهات لمحاكاة عمليات تقليدية وغير تقليدية في مناطق جبلية، وذلك بالاضافة إلى تعزيز التعاون بين الجيشين الهندى والأمريكي في مجال الدفاع.



