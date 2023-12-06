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وزير خارجية إسرائيل يهاجم جوتيريش ويعتبر ولايته تهديد للسلام العالمى

12/6/2023 11:33:09 PM
(MENAFN- Youm7) اعتبر وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين أن ولاية أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "تهديد للسلم العالمي" بعد إرساله خطابا لمجلس الأمن حول غزة لتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة.

وفي تعبير عن الانزعاج والغضب بسبب ما تحدث به جوتيريش، كتب وزير الخارجية كوهين عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "إن ولاية غوتيريش تشكل خطرا على السلام العالمي". مشيرا إلى أن "طلبه تفعيل المادة 99 والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة يشكل دعما لحماس وتصديقا على قتل المسنين واختطاف الأطفال واغتصاب النساء".







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