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بلدية المحلة يفقد جهود يوسف حسن أمام بيراميدز وعبد الرؤوف يجهز البديل

12/6/2023 11:33:05 PM
(MENAFN- Youm7) يفقد الجهازالفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى بلدية المحلة خدمات يوسف حسن لاعب الفريق في مباراة بيراميدز المقبلة المقرر لها يوم 14 ديسمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دورى
nile.

ويغيب يوسف حسن عن صفوف بلدية المحلة في مباراة بيراميدز المقبلة بسبب الإيقاف لتعرضه للطرد في مباراة طلائع الجيش التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضى، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى.

ويجهز أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى بلدية المحلة بديل يوسف حسن للدفع به في مباراة بيراميدز المقبلة، خاصة أن المدرب يرغب في تعويض الخسارة
التي تعرض لها الفريق في المباراة الماضية.

وفاز طلائع الجيش على نظيره بلدية المحلة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى على ستاد غزل المحلة ضمن
منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دورى nile.

افتتح التسجيل لطلائع الجيش كريم طارق في الدقيقة 22، قبل أن يضيف محمد فتح الله الهدف الثانى في الدقيقة 27 من عمر المباراة،وتعرض يوسف حسن لاعب بلدية المحلة للطرد فى الدقيقة 45 من عمرالشوط الأول بعد حصوله على الإنذار الثانى، نتيجة التدخل العنيف تجاه كريم حلاوة لاعب طلائع الجيش.

بهذه النتيجة يقتحم طلائع الجيش المربع الذهبي مؤقتا فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من 8 مباريات،فاز في 4 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.

بينما تراجع بلدية المحلة إلىى المركز الثالث عشر في ترتيب جدول nile برصيد 9 نقاط، جمعها من 7 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي،فاز الفريق في مباراتين وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفا.







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