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الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة شباب بلوزاد بدورى الأبطال

12/6/2023 11:33:05 PM
(MENAFN- Youm7) يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الخميس،استعداداً لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المُقرر لها السادسة من مساء غداً ، الجمعة، بإستاد برج العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويتطلع المدرب السويسري مارسيل كولر خلال مران اليوم لتحفيظ لاعبي الفريق خطة اللعب في مباراة الغد المُرتقبة التي يخوضها الأهلي بشعار واحد هو الفوز من أجل حصد النقاط الثلاثة والبقاء على قمة المجموعة الرابعة بعد الفوز على ميدياما الغاني بالقاهرة بثلاثية نظيفة والتعادل مع يانج في تنزانيا بهدف لمثله ، كما يرغب الأهلي في الفوز غدا
للحصول على دفعة معنوية قوية قبل السفر للسعودية يوم 11 ديسمبر الجاري للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.



على الصعيد ذاته ، تأكدت جاهزية ياسر إبراهيم مدافع الفريق لخوض مباراة الغد بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها أعلى الركبة في مباراة يانج أفريكانز الأخيرة بتنزانيا في دوري أبطال إفريقيا حيث شارك اللاعب في التدريبات الجماعية وبات جاهز لتدعيم دفاع الأهلي غداً، فيما سيتحدد موقف محمد عبد المنعم لاعب الفريق خلال الساعات المقبلة حيث خاض الاعب برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة الأنكل التي تعرض لها قبل مباراة يانج أفريكانز وأبعته عن التواجد فيها ورغم أن اللاعب شعر بتحسن حالته وطالب الجهاز الفني بالمشاركة في التدريبات الجماعية ثم التواجد في المباراة إلا أن كولر رفض فكرة تسرّع اللاعب في العودة للمباريات وأكد على ضرورة التعافي التام من الإصابة.














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