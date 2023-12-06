Thursday, 07 December 2023 10:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاجتماع الفنى والمؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى وشباب بلوزداد اليوم

12/6/2023 11:33:05 PM
(MENAFN- Youm7) يحضر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وأحد كباتن
الفريق المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد أمام شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، من أجل الحديث عنها كما يُعقد اليوم الإجتماع الفني الخاص بالمباراة لبحث ترتيباتها النهائية.
واقترب ياسر إبراهيم مدافع
الأهلي
من تدعيم فريقه في مباراته أمام شباب بلوزداد غدا الجمعة في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعافيه من الإصابة بكدمة أعلى الركبة.

وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة بكدمة أعلى الركبة في نهاية مباراة فريقه أمام يانج أفريكانز التنزاني وتم استبداله قبل انتهاء المباراة ونزول خالد عبد الفتاح بدلا منه.

وانتظم ياسر إبراهيم في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل طبيعي النهائي وبات جاهزا للمشاركة في مباراة شباب بلوزداد.

واطمأن الجهاز الطبي للأهلي أن إصابة ياسر إبراهيم في مباراة يانج أفريكانز كانت بسيطة وتم استبداله خلال تلك المباراة للحفاظ عليه.

ويواصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري.







MENAFN06122023000132011024ID1107550015

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث