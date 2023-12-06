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التعاون الليبى يدخل معسكرا مغلقا بالقاهرة لمدة شهر ونصف

12/6/2023 11:33:05 PM
(MENAFN- Youm7) يقيم الفريق الكروى الأول للتعاون الليبى معسكرا مغلقا لمدة شهر ونصف بأحد فنادق القاهرة استعدادا لعودة الدورى، بعد مشاركات بعض الفرق هناك بالبطولات الأفريقية.

ويقود التعاون مصطفى مرعى نجم المقاولون العرب الأسبق والذى نجح في لفت الأنظار للمدربين المصريين بليبيا، بعد النجاحات التي قادها المدير الفني هناك منذ قدومه على رأس القيادة الفنية للفريق.


فريق التعاون الليبى

في الوقت نفسه تعاقد مجلس إدارة النادى مع وائل فؤاد كمحلل أداء بناء على رغبة المدير الفني، نظرا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها نجم بتروجت وبلدية المحلة الأسبق، والذى عمل في العديد من الأندية المصرية وشغل العديد من المناصب في بعض الأندية.


التعاون

ويقام الدوري الليبى حاليا بشكل المجموعتين ويحتل التعاون المركز الرابع بجدول المجموعة، وإن كان لديه مباراة مؤجلة أمام أبو سليم الذى يشارك في الكونفدرالية الأفريقية بمجموعة الزمالك.

ويعيش الجهاز الفني للتعاون حالة من الاستقرار الفني خلال الفترة الحالية، ويسعى مصطفى مرعى لتحقيق الانتصارات من أجل ضمان إحدى تذكرتي التأهل للدور قبل النهائي من بطولة الدوري من أجل المشاركة في الموسم المقبل بأحد البطولات الأفريقية.


التعاون
جماهير التعاون الليبى
بعثة التعاون الليبى أثناء سفرها للقاهرة
الجهاز الفنى للتعاون الليبى
فرحة جماهير التعاون بأحد أهداف الفريق
مصطفى مرعى المدير الفنى بصحبة وائل فؤاد محلل الأداء
مصطفى مرعى وجهازه المعاون





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