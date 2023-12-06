التعاون الليبى يدخل معسكرا مغلقا بالقاهرة لمدة شهر ونصف

ويقود التعاون مصطفى مرعى نجم المقاولون العرب الأسبق والذى نجح في لفت الأنظار للمدربين المصريين بليبيا، بعد النجاحات التي قادها المدير الفني هناك منذ قدومه على رأس القيادة الفنية للفريق.

في الوقت نفسه تعاقد مجلس إدارة النادى مع وائل فؤاد كمحلل أداء بناء على رغبة المدير الفني، نظرا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها نجم بتروجت وبلدية المحلة الأسبق، والذى عمل في العديد من الأندية المصرية وشغل العديد من المناصب في بعض الأندية.

ويقام الدوري الليبى حاليا بشكل المجموعتين ويحتل التعاون المركز الرابع بجدول المجموعة، وإن كان لديه مباراة مؤجلة أمام أبو سليم الذى يشارك في الكونفدرالية الأفريقية بمجموعة الزمالك.

ويعيش الجهاز الفني للتعاون حالة من الاستقرار الفني خلال الفترة الحالية، ويسعى مصطفى مرعى لتحقيق الانتصارات من أجل ضمان إحدى تذكرتي التأهل للدور قبل النهائي من بطولة الدوري من أجل المشاركة في الموسم المقبل بأحد البطولات الأفريقية.