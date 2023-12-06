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منتخب الناشئات يُعسكر مطلع الشهر المقبل استعدادا للكاميرون

12/6/2023 11:33:05 PM
(MENAFN- Youm7) يدخل منتخب مصر للناشئات الشهر المقبل معسكرا مغلقا، أستعدادا لمواجهة نظيره الكاميروني يوم 12 من شهر يناير من العام المقبل، علمًا بأن مباراة العودة سقام بالكاميرون يوم 19 من نفس الشهر.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مباراتي الذهاب والعودة للمنتخب الوطني للناشئات تحت 20 سنة أمام نظيره الكاميرون بالدور الرابع والأخير بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "كولومبيا 2024".

وتأهل المنتخب الوطني لهذا الدور عقب اكتساحه لمنتخب الكونغو "برازافيل" بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 7-1 في الدور الثالث بالتصفيات، بينما صعدت الكاميرون لهذا الدور عقب فوزها على كينيا بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 6-2.

واكتسح المنتخب الوطني اليوم ضيفه الكونغولي بسداسية نظيفة على ملعب استاد الإسكندرية، في مباراة العودة، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لمثله.

وتقام بطولة كأس العالم في كولومبيا خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 22 سبتمبر من العام المقبل.












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