استقالة وزير الهجرة البريطاني على خلفية ترحيل المهاجرين الى رواندا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 6 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الاربعاء استقالة وزير الدولة لشؤون الهجرة روبرت جنريك بسبب خلافات حول مشروع قانون ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء إلى رواندا.
واكدت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان استقالة جنريك جاءت اعتراضا منه على رفض الحكومة اتخاذ خطوات قانونية اكثر تشددا لضمان نجاح مشروع القانون والحيلولة دون تعطيله عبر الاجراءات القضائية المتكررة.
واوضحت ان جنريك كان قد طالب بضرورة انسحاب بريطانيا من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان كإجراء يضمن تفعيل خطة ترحيل اللاجئين مضيفة ان الحكومة رفضت ذلك وأقرت بالمقابل خطوات اخرى يعتقد كثيرون انها غير كافية وستجرها إلى محاكمات اخرى.
وكانت المحكمة العليا البريطانية اقرت الشهر الماضي حكما يؤيد قرار محكمة النقض الذي اعتبر أن خطة ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الى رواندا "غير قانونية".
ويمكن لاصحاب الدعوى مستقبلا مقاضاة الحكومة البريطانية على مستوى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا نجحت الحكومة في إقناع المحكمة العليا البريطانية بقانونية ترحيل المهاجرين بعد تعديل مشروع القانون.
يذكر ان الاتفاق مع رواندا أثار جدلا واسعا في بريطانيا وخارجها منذ ان أعلن عنه رئيس الوزراء الاسبق بوريس جونسون في ابريل من العام الماضي ويقضي بنقل عدد غير محدود من المهاجرين السريين وطالبي اللجوء الى رواندا مقابل مساعدات بريطانية مباشرة للدولة الافريقية بقيمة 120 مليون جنيه استرليني (150 مليون دولار).
وكان مقررا ان تقلع أول طائرة من لندن الى كيغالي عاصمة رواندا في 14 يونيو 2022 لنقل الدفعة الاولى من طالبي اللجوء لكن قضايا رفعتها منظمات حقوقية ضد الحكومة أدت لتجميد عمليات الترحيل إلى اجل غير مسمى. (النهاية)
م ر ن / ر ج
MENAFN06122023000071011013ID1107550012
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