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استقالة وزير الهجرة البريطاني على خلفية ترحيل المهاجرين الى رواندا

12/6/2023 11:33:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 6 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الاربعاء استقالة وزير الدولة لشؤون الهجرة روبرت جنريك بسبب خلافات حول مشروع قانون ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء إلى رواندا.
واكدت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان استقالة جنريك جاءت اعتراضا منه على رفض الحكومة اتخاذ خطوات قانونية اكثر تشددا لضمان نجاح مشروع القانون والحيلولة دون تعطيله عبر الاجراءات القضائية المتكررة.
واوضحت ان جنريك كان قد طالب بضرورة انسحاب بريطانيا من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان كإجراء يضمن تفعيل خطة ترحيل اللاجئين مضيفة ان الحكومة رفضت ذلك وأقرت بالمقابل خطوات اخرى يعتقد كثيرون انها غير كافية وستجرها إلى محاكمات اخرى.
وكانت المحكمة العليا البريطانية اقرت الشهر الماضي حكما يؤيد قرار محكمة النقض الذي اعتبر أن خطة ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الى رواندا "غير قانونية".
ويمكن لاصحاب الدعوى مستقبلا مقاضاة الحكومة البريطانية على مستوى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا نجحت الحكومة في إقناع المحكمة العليا البريطانية بقانونية ترحيل المهاجرين بعد تعديل مشروع القانون.
يذكر ان الاتفاق مع رواندا أثار جدلا واسعا في بريطانيا وخارجها منذ ان أعلن عنه رئيس الوزراء الاسبق بوريس جونسون في ابريل من العام الماضي ويقضي بنقل عدد غير محدود من المهاجرين السريين وطالبي اللجوء الى رواندا مقابل مساعدات بريطانية مباشرة للدولة الافريقية بقيمة 120 مليون جنيه استرليني (150 مليون دولار).
وكان مقررا ان تقلع أول طائرة من لندن الى كيغالي عاصمة رواندا في 14 يونيو 2022 لنقل الدفعة الاولى من طالبي اللجوء لكن قضايا رفعتها منظمات حقوقية ضد الحكومة أدت لتجميد عمليات الترحيل إلى اجل غير مسمى. (النهاية)

م ر ن / ر ج



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