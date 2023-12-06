قصف مدفعي إسرائيلي يصيب المنازل بجنوب لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 6 - 12 (كونا) -- تواصلت المواجهات العسكرية اليوم الاربعاء في جنوب لبنان بين المقاومة وجيش الاحتلال الاسرائيلي الذي أصاب قصفه المدفعي المنازل السكنية.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن مسيرة تابعة لجيش الاحتلال نفذت غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس ويارون بصاروخ موجه وتزامن ذلك مع قصف مدفعي على المنطقة نفسها.
واضافت الوكالة الوطنية ان مسيرة أخرى شنت ايضا غارة على بلدة (عيتا الشعب) فيما نفذ الطيران الحربي للاحتلال غارات جوية على اطراف (الناقورة وعيتا الشعب وراميا).
واشارت إلى أن منزلا في بلدة (عيتا الشعب) قصف صباح اليوم بثلاثة قذائف اطلقت من دبابة ميركافا من ثكنة (برانيت) من دون تسجيل اصابات وهي المرة الثانية التي يستهدف فيها هذا المنزل.
وطاول القصف المدفعي للاحتلال اطراف بلدات (مارون ويارون والناقورة وطيرحرفا وبلدة الخيام).
وشمل القصف المدفعي اطراف بلدات (بليدا وعيترون ورامية وبيت ليف) والمنطقة الواقعة بين بلدتي (مركبا) و(حولا).
وكان سهل مرجعيون قد تعرض لقصف مدفعي الذي طاول ايضا اطراف بلدتي (شيحين والجبين) في القطاع الغربي واطراف بلدات الفرديس في راشيا الفخار ومزرعة حلتا خراج كفرشوبا ومزرعة السلامية خراج بلدة الماري في منطقة (حاصبيا).
واعلن الدفاع المدني اللبناني عن نقل جريحين من بلدة (ميس الجبل) الى إحدى مستشفيات المنطقة اثر استهداف جيش الاحتلال الاسرائيلي البلدة.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن (المقاومة) اعلانها استهداف عناصرها لمواقع (رويسة القرن) في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة و(حدب البستان) بالصواريخ الموجهة ومواقع (الرادار والضهيرة والمالكية والراهب وثكنة راميم والموقع البحري) بالاسلحة المناسبة.
وقد اعلنت (المقاومة) اليوم عن سقوط احد عناصرها في المواجهات العسكرية.
يذكر ان المواجهات العسكرية بين جيش الاحتلال الاسرائيلي و(المقاومة) في لبنان تتواصل بوتيرة يومية وتستمر طوال النهار. (النهاية)
ا ي ب / ه س ص
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