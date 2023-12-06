قادة السبع يؤكدون على حق الفلسطينيين في العيش بأمان وكرامة وسلام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 6 - 12 (كونا) -- شدد قادة مجموعة السبع الصناعية الكبرى اليوم الأربعاء على حق الفلسطينيين في العيش بأمان وكرامة وسلام" منبهين إلى هشاشة الوضع الإنساني في غزة والعنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية.
وقال القادة في بيان مشترك عقب اجتماع افتراضي لمعالجة التحديات العالمية وتشكيل مسار نحو مستقبل أفضل" إنهم ملتزمون بالعمل "بشكل وثيق مع الشركاء للمساعدة لتهيئة الظروف الملائمة لحلول مستدامة طويلة الأجل لغزة. "ونحن بحاجة أيضا إلى رؤية عودة عملية سلام أوسع نطاقا".
وأضاف البيان "إننا نظل ملتزمين بإقامة دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين الذي يمكن كلا من الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام عادل ودائم وآمن".
ورأى قادة دول مجموعة السبع أن "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر استعجالية لمعالجة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين. نحن ندعم ونشجع المزيد من التوقفات الإنسانية (هدنة مؤقتة) لتمكين ذلك".
وعبر القادة عن شعورهم بقلق عميق إزاء التأثير المدمر لحرب الاحتلال على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة. "ويجب أيضا اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمنع نزوح المزيد من الأشخاص وحماية البنية التحتية المدنية".
وحث بيان قادة مجموعة السبع على أن "بذل كل جهد ممكن لضمان استمرار المساعدات الإنسانية دون عوائق للمدنيين، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى، وإمكانية وصول العاملين في المجال الإنساني".
وتابع أن "السكان معرضون للخطر بشكل متزايد ومع اقتراب فصل الشتاء يجب علينا أن نواصل زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة لتلبية الاحتياجات الكاملة على الأرض، بما في ذلك عن طريق فتح معابر إضافية".
وأكد قادة مجموعة السبع على "أهمية تجنب الاشتباك وحماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي ولا سيما القانون الإنساني الدولي" في غزة حيث يشن الاحتلال الإسرائيلي قصفا مكثفا أدى إلى استشهاد أكثر من 16 ألف شخص منذ السابع من أكتوبر الماضي حسب وزارة الصحة في القطاع المحاصر.
وأدان القادة "تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين الأمر الذي يقوض الأمن والاستقرار في الضفة الغربية ويهدد آفاق السلام الدائم. وتجب محاسبة من ارتكبوا جرائم".
وحذرت منظمات إنسانية مرارا من تدهور الأوضاع الإنسانية "الكارثية" في قطاع غزة وتكررت الدعوات الدولية والأممية لوقف إطلاق النار في القطاع لكن الاحتلال لا يزال يرفض ذلك. (النهاية)
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