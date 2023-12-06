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قادة السبع يؤكدون على حق الفلسطينيين في العيش بأمان وكرامة وسلام

12/6/2023 11:33:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 6 - 12 (كونا) -- شدد قادة مجموعة السبع الصناعية الكبرى اليوم الأربعاء على حق الفلسطينيين في العيش بأمان وكرامة وسلام" منبهين إلى هشاشة الوضع الإنساني في غزة والعنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية.
وقال القادة في بيان مشترك عقب اجتماع افتراضي لمعالجة التحديات العالمية وتشكيل مسار نحو مستقبل أفضل" إنهم ملتزمون بالعمل "بشكل وثيق مع الشركاء للمساعدة لتهيئة الظروف الملائمة لحلول مستدامة طويلة الأجل لغزة. "ونحن بحاجة أيضا إلى رؤية عودة عملية سلام أوسع نطاقا".
وأضاف البيان "إننا نظل ملتزمين بإقامة دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين الذي يمكن كلا من الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام عادل ودائم وآمن".
ورأى قادة دول مجموعة السبع أن "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر استعجالية لمعالجة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين. نحن ندعم ونشجع المزيد من التوقفات الإنسانية (هدنة مؤقتة) لتمكين ذلك".
وعبر القادة عن شعورهم بقلق عميق إزاء التأثير المدمر لحرب الاحتلال على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة. "ويجب أيضا اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمنع نزوح المزيد من الأشخاص وحماية البنية التحتية المدنية".
وحث بيان قادة مجموعة السبع على أن "بذل كل جهد ممكن لضمان استمرار المساعدات الإنسانية دون عوائق للمدنيين، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى، وإمكانية وصول العاملين في المجال الإنساني".
وتابع أن "السكان معرضون للخطر بشكل متزايد ومع اقتراب فصل الشتاء يجب علينا أن نواصل زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة لتلبية الاحتياجات الكاملة على الأرض، بما في ذلك عن طريق فتح معابر إضافية".
وأكد قادة مجموعة السبع على "أهمية تجنب الاشتباك وحماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي ولا سيما القانون الإنساني الدولي" في غزة حيث يشن الاحتلال الإسرائيلي قصفا مكثفا أدى إلى استشهاد أكثر من 16 ألف شخص منذ السابع من أكتوبر الماضي حسب وزارة الصحة في القطاع المحاصر.
وأدان القادة "تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين الأمر الذي يقوض الأمن والاستقرار في الضفة الغربية ويهدد آفاق السلام الدائم. وتجب محاسبة من ارتكبوا جرائم".
وحذرت منظمات إنسانية مرارا من تدهور الأوضاع الإنسانية "الكارثية" في قطاع غزة وتكررت الدعوات الدولية والأممية لوقف إطلاق النار في القطاع لكن الاحتلال لا يزال يرفض ذلك. (النهاية)

ع س ج / ه س ص



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