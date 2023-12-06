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أمين عام الأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن بتفعيل المادة 99 لحفظ السلم والأمن في غزة

12/6/2023 11:33:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 6 - 12 (كونا) -- وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء خطابا إلى رئيس مجلس الأمن مندوب الإكوادور يطالب فيه بتفعيل و"للمرة الأولى" المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال غوتيريش في الخطاب الذي نشره عبر منصة (اكس) "في مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية وأناشد إعلان إيقاف إنساني لإطلاق النار".
وأضاف أن أكثر من ثمانية أسابيع من الأعمال العدائية ارتكبت أثناء الحرب أدت إلى معاناة إنسانية مروعة محذرا من خطر جسيم يواجه المدنيين في أنحاء غزة.
وأشار غوتيريش إلى مقتل أكثر من 15 ألف شخص وفق التقارير منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية وأن الأطفال يمثلون أكثر من 40 بالمئة منهم بالإضافة إلى إصابة الآلاف بجروح.
وذكر الأمين العام أن أكثر من نصف المنازل في غزة دمرت فيما تعرض 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 2ر2 مليون شخص للتهجير القسري إلى مناطق متقلصة في المساحة.
وشدد غوتيريش على "عدم وجود مكان آمن في غزة" وعدم وجود حماية فعالة للمدنيين في ظل انهيار نظام الرعاية الصحية وتحول المستشفيات إلى ساحات للمعارك.
وتطرق الأمين العام إلى قرار مجلس الأمن رقم (2712) الذي يدعو إلى توسيع نطاق توصيل الإمدادات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين وخاصة الأطفال.
يذكر أن المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين". (النهاية)

ع س ت / ر ج



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