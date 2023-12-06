أمين عام الأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن بتفعيل المادة 99 لحفظ السلم والأمن في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 6 - 12 (كونا) -- وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء خطابا إلى رئيس مجلس الأمن مندوب الإكوادور يطالب فيه بتفعيل و"للمرة الأولى" المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال غوتيريش في الخطاب الذي نشره عبر منصة (اكس) "في مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية وأناشد إعلان إيقاف إنساني لإطلاق النار".
وأضاف أن أكثر من ثمانية أسابيع من الأعمال العدائية ارتكبت أثناء الحرب أدت إلى معاناة إنسانية مروعة محذرا من خطر جسيم يواجه المدنيين في أنحاء غزة.
وأشار غوتيريش إلى مقتل أكثر من 15 ألف شخص وفق التقارير منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية وأن الأطفال يمثلون أكثر من 40 بالمئة منهم بالإضافة إلى إصابة الآلاف بجروح.
وذكر الأمين العام أن أكثر من نصف المنازل في غزة دمرت فيما تعرض 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 2ر2 مليون شخص للتهجير القسري إلى مناطق متقلصة في المساحة.
وشدد غوتيريش على "عدم وجود مكان آمن في غزة" وعدم وجود حماية فعالة للمدنيين في ظل انهيار نظام الرعاية الصحية وتحول المستشفيات إلى ساحات للمعارك.
وتطرق الأمين العام إلى قرار مجلس الأمن رقم (2712) الذي يدعو إلى توسيع نطاق توصيل الإمدادات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين وخاصة الأطفال.
يذكر أن المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين". (النهاية)
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