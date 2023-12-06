وزير الخارجية المصري والأمين العام للأمم المتحدة يؤكدان ضرورة التوصل لوقف دائم انساني لاطلاق النار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 6 - 12 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري والامين العام للامم المتحدة أنطونيو غرتيريش اليوم الأربعاء ضرورة التوصل لوقف دائم إنساني لإطلاق النار حقنا لدماء المدنيين الفلسطينيين وعلى نحو يتيح إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام لسكان القطاع.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي للتشاور وتنسيق الجهود للحد من الأزمة في غزة واحتواء تداعياتها انطلاقا من حرص ومسؤولية الأمين العام فى حفظ السلم والأمن الدوليين.
وقال البيان ان الجانبين بحثا بشكل مستفيض مستجدات الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة والتحركات الدبلوماسية الرامية لاستعادة الهدنة.
واضاف ان الوزير شكري تناول خلال الاتصال التحركات المصرية مع الأطراف الدولية وفي إطار المجموعتين العربية والإسلامية بالأمم المتحدة على مسار الدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة.
واكد أهمية التفعيل الكامل لقراري مجلس الأمن والجمعية العامة والبناء عليهما للوصول لوقف كامل لإطلاق النار وتعزيز إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأعاد شكري التأكيد خلال الاتصال على رفض مصر الكامل لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم.
وفي سياق متصل أعرب عن تقديره للدور المهم الذي يتبناه الأمين العام للأمم المتحدة في تعاطيه مع الأزمة وتداعياتها مؤكدا حرص مصر على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية لاحتواء الوضع المتأزم في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية السافرة.
ومن جانبه ثمن الأمين العام للأمم المتحدة الدور الذي تضطلع به مصر في التعامل مع الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة منذ بداية الأزمة الراهنة وما تبذله من جهود لتسهيل عملية دخول المساعدات إلى مستحقيها في القطاع في أسرع وقت.(النهاية)
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