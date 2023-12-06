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وزير الخارجية المصري والأمين العام للأمم المتحدة يؤكدان ضرورة التوصل لوقف دائم انساني لاطلاق النار

12/6/2023 11:33:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 6 - 12 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري والامين العام للامم المتحدة أنطونيو غرتيريش اليوم الأربعاء ضرورة التوصل لوقف دائم إنساني لإطلاق النار حقنا لدماء المدنيين الفلسطينيين وعلى نحو يتيح إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام لسكان القطاع.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي للتشاور وتنسيق الجهود للحد من الأزمة في غزة واحتواء تداعياتها انطلاقا من حرص ومسؤولية الأمين العام فى حفظ السلم والأمن الدوليين.
وقال البيان ان الجانبين بحثا بشكل مستفيض مستجدات الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة والتحركات الدبلوماسية الرامية لاستعادة الهدنة.
واضاف ان الوزير شكري تناول خلال الاتصال التحركات المصرية مع الأطراف الدولية وفي إطار المجموعتين العربية والإسلامية بالأمم المتحدة على مسار الدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة.
واكد أهمية التفعيل الكامل لقراري مجلس الأمن والجمعية العامة والبناء عليهما للوصول لوقف كامل لإطلاق النار وتعزيز إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأعاد شكري التأكيد خلال الاتصال على رفض مصر الكامل لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم.
وفي سياق متصل أعرب عن تقديره للدور المهم الذي يتبناه الأمين العام للأمم المتحدة في تعاطيه مع الأزمة وتداعياتها مؤكدا حرص مصر على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية لاحتواء الوضع المتأزم في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية السافرة.
ومن جانبه ثمن الأمين العام للأمم المتحدة الدور الذي تضطلع به مصر في التعامل مع الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة منذ بداية الأزمة الراهنة وما تبذله من جهود لتسهيل عملية دخول المساعدات إلى مستحقيها في القطاع في أسرع وقت.(النهاية)

ع ف ف / ه س ص


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