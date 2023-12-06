Thursday, 07 December 2023 10:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واشنطن تفرض عقوبات وتعلن إجراءات قضائية ضد عشرات الأجانب لمواجهة التهديد العالمي للمخدرات

12/6/2023 11:33:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 12 (كونا) -- فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على شركتين موجودتين في المكسيك و15 شخصا مرتبطين بمنظمة (كارتل بيلتران ليفا) المكسيسكة العاملة في مجال تجارة المخدرات فضلا عن توجيه اتهامات لعشرات الأجانب بسبب تجارة المخدرات.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن المنظمة "واحدة من أقوى منظمات تهريب المخدرات في العالم وهي متورطة بشكل كبير في نقل وتوزيع المخدرات القاتلة بما في ذلك الفنتانيل إلى الولايات المتحدة وهي ظلت واحدة من أكبر موردي الكوكايين إلى السوق الأمريكية لأكثر من عقدين من الزمن".
وأشار البيان الى ان فرض هذه العقوبات تم بالتنسيق مع الحكومة المكسيكية "وبالتزامن مع زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى المكسيك حيث تجتمع مع نظرائها في الحكومة والقطاع الخاص لمناقشة تعميق الشراكة القوية في مكافحة الاتجار بالفنتانيل وأولويات أخرى في مكافحة التمويل غير المشروع".
من جهة أخرى كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لوائح اتهام ضد 60 أجنبيا من المكسيك وغيرها في "جرائم التهريب الدولي لمخدرات مختلفة تتعلق باستيراد المخدرات غير المشروعة مثل الميثامفيتامين والكوكايين والماريخوانا وبالطبع الفنتانيل" حسب ما قاله منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي.
وأوضح كيربي للصحفيين في البيت الأبيض أن "هذه الإجراءات تعد جزءا من جهود حكومية منسقة مع حكومة المكسيك للمساعدة في مواجهة التهديد العالمي الذي يشكله الاتجار بهذه المخدرات غير المشروعة".
وبحسب وزارة العدل الأمريكية فإن التهم تم الكشف عنها في ولايتي كاليفورنيا وإلينوي إضافة إلى العاصمة واشنطن.
وتكثف الولايات المتحدة جهودها في مجال مكافحة إدخال المخدرات إلى أراضيها وقد فرضت خلال الأشهر الأخيرة العديد من العقوبات على أفراد وكيانات بسبب إدخال المخدرات إلى الولايات المتحدة والمتاجرة بها.
وتنص استراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن الوطنية لمكافحة المخدرات الصادرة العام الماضي على "الالتزام باستخدام نهج متعدد الأوجه وقائم على الأدلة لصنع السياسات الرامية إلى محاربة المخدرات والجرعات الزائدة من أجل إنقاذ الأرواح وتوسيع نطاق العلاج ووقف الاتجار". (النهاية)

ع س ج / ر ج



MENAFN06122023000071011013ID1107550007

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث