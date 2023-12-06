واشنطن تفرض عقوبات وتعلن إجراءات قضائية ضد عشرات الأجانب لمواجهة التهديد العالمي للمخدرات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 12 (كونا) -- فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على شركتين موجودتين في المكسيك و15 شخصا مرتبطين بمنظمة (كارتل بيلتران ليفا) المكسيسكة العاملة في مجال تجارة المخدرات فضلا عن توجيه اتهامات لعشرات الأجانب بسبب تجارة المخدرات.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن المنظمة "واحدة من أقوى منظمات تهريب المخدرات في العالم وهي متورطة بشكل كبير في نقل وتوزيع المخدرات القاتلة بما في ذلك الفنتانيل إلى الولايات المتحدة وهي ظلت واحدة من أكبر موردي الكوكايين إلى السوق الأمريكية لأكثر من عقدين من الزمن".
وأشار البيان الى ان فرض هذه العقوبات تم بالتنسيق مع الحكومة المكسيكية "وبالتزامن مع زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى المكسيك حيث تجتمع مع نظرائها في الحكومة والقطاع الخاص لمناقشة تعميق الشراكة القوية في مكافحة الاتجار بالفنتانيل وأولويات أخرى في مكافحة التمويل غير المشروع".
من جهة أخرى كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لوائح اتهام ضد 60 أجنبيا من المكسيك وغيرها في "جرائم التهريب الدولي لمخدرات مختلفة تتعلق باستيراد المخدرات غير المشروعة مثل الميثامفيتامين والكوكايين والماريخوانا وبالطبع الفنتانيل" حسب ما قاله منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي.
وأوضح كيربي للصحفيين في البيت الأبيض أن "هذه الإجراءات تعد جزءا من جهود حكومية منسقة مع حكومة المكسيك للمساعدة في مواجهة التهديد العالمي الذي يشكله الاتجار بهذه المخدرات غير المشروعة".
وبحسب وزارة العدل الأمريكية فإن التهم تم الكشف عنها في ولايتي كاليفورنيا وإلينوي إضافة إلى العاصمة واشنطن.
وتكثف الولايات المتحدة جهودها في مجال مكافحة إدخال المخدرات إلى أراضيها وقد فرضت خلال الأشهر الأخيرة العديد من العقوبات على أفراد وكيانات بسبب إدخال المخدرات إلى الولايات المتحدة والمتاجرة بها.
وتنص استراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن الوطنية لمكافحة المخدرات الصادرة العام الماضي على "الالتزام باستخدام نهج متعدد الأوجه وقائم على الأدلة لصنع السياسات الرامية إلى محاربة المخدرات والجرعات الزائدة من أجل إنقاذ الأرواح وتوسيع نطاق العلاج ووقف الاتجار". (النهاية)
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