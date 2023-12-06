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استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مدينة (جنين)

12/6/2023 11:33:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 6 - 12 (كونا) -- استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الأربعاء في بلدة (يعبد) جنوب غرب مدينة (جنين) بالضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ان الفتى عمر ابو بكر (16 عاما) أصيب برصاصة في صدره اطلقها عليه جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامه البلدة.
وكان اربعة فلسطينيين استشهدوا صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الحالي الى 473 بينهم 265 شهيدا منذ السابع من اكتوبر الماضي. (النهاية)

ن ق / ر ج



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