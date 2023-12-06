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(استون فيلا) يهزم (مانشستر سيتي) بهدف ويتجاوزه الى المركز الثالث بالدوري الإنجليزي

12/6/2023 11:33:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 6 - 12 (كونا) -- مني (مانشستر سيتي) بهزيمة على يد مضيفه (استون فيلا) بهدف دون رد في مباراة الجولة ال15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي جمعتهما اليوم الاربعاء.
وظل التعادل السلبي سيدا للموقف بين الفريقين لغاية الدقيقة 74 عندما استطاع الجناح البلجيكي ليون بايلي من الوصول إلى شباك الحارس البرازيلي ايدرسون مسجلا هدفا ثمينا.
وسمح هذا الفوز لأستون فيلا بالصعود إلى المركز الثالث في الدوري برصيد 32 نقطة متقدما بفارق نقطتين على حساب حامل اللقب (مانشستر سيتي) الذي تراجع إلى المركز الرابع.
وفي مباريات اخرى أقيمت اليوم ايضا فاز (ليفربول) بهدفين نظيفين على مضيفه (شيفيلد يونايتد) وبنفس النتيجة فاز (بورنموث) على مضيفه (كريستال بالاس) بينما فاز (فولهام) بخماسية نظيفة على (نوتنغهام فورست).
كما تغلب (برايتون) على (برينتفورد) بهدفين لهدف وبنفس النتيجة فاز (مانشستر يونايتد) على (تشيلسي).
ويحتل (ليفربول) وصافة الدوري برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر (أرسنال) الذي فاز بلقاء هذه الجولة امس الثلاثاء على مضيفه (لوتون تاون) بأربعة اهداف مقابل ثلاثة في حين جاء (توتنهام هوتسبر) خامسا بمجموع 27 نقطة متقدما بفارق الاهداف على (مانشستر يونايتد) ونقطة واحدة على (نيوكاسل يونايتد) ونقطتين على (برايتون). (النهاية)

م ر ن / ر ج



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