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ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الروسي العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

12/6/2023 11:32:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 6 - 12 (كونا) -- بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال لقاء الزعيمين في قصر اليمامة بالرياض.
وأضاف البيان أن الجانبين عقدا اجتماعا موسعا بحضور وفدي البلدين فيما ألقى ولي العهد السعودي كلمة رحب من خلالها بالرئيس الروسي منوها بالعلاقات التاريخية بين البلدين ومشيرا إلى أن روسيا أول دولة تعترف بالمملكة العربية السعودية بعد تأسيس الدولة السعودية الثالثة.
وقال الأمير محمد بن سلمان "اليوم نتشاطر الكثير من المصالح والملفات التي نعمل عليها سويا لمصلحة روسيا والمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط والعالم" مبينا ما تحقق في السنوات السبع الماضية من إنجازات كبيرة جدا بين البلدين سواء في قطاع الطاقة أو القطاع الزراعي أو في التبادل التجاري أو الاستثمار وغيرها من القطاعات.
وأشاد بالتنسيق والعمل السياسي بين البلدين والذي ساعد في إزالة الكثير من الاحتقانات في الشرق الأوسط وأسهم في تعزيز الأمن والتنسيق المستقبلي في الجانبين السياسي والأمني والذي سيعزز أمن الشرق الأوسط وأمن العالم كله منوها بالفرص الحاضرة والمستقبلية ومشيرا إلى أنها فرص كبيرة تحتم علينا العمل سويا لمصالح شعوبنا ومصالح المنطقة والعالم.
وقدم الرئيس الروسي شكره لولي العهد السعودي على دعوته لزيارة المملكة مؤكدا على عمق العلاقة بين البلدين وما تحقق بين المملكة وروسيا على امتداد سبع سنوات وما أحرز من إنجازات ونجاحات.
وأضاف بوتين أن الاتحاد السوفياتي أول دولة اعترفت بالمملكة العربية السعودية مبينا التطور الكبير والطفرة النوعية في جودة العلاقات وأهمية مشاركة ومشاطرة البلدين في الكثير من الأصعدة والمجالات التي تطرأ على الصعيد الدولي.
وجرى خلال الاجتماع الموسع استعراض أوجه العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها. (النهاية)

ع ش / ر ج



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