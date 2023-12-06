ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الروسي العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 6 - 12 (كونا) -- بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال لقاء الزعيمين في قصر اليمامة بالرياض.
وأضاف البيان أن الجانبين عقدا اجتماعا موسعا بحضور وفدي البلدين فيما ألقى ولي العهد السعودي كلمة رحب من خلالها بالرئيس الروسي منوها بالعلاقات التاريخية بين البلدين ومشيرا إلى أن روسيا أول دولة تعترف بالمملكة العربية السعودية بعد تأسيس الدولة السعودية الثالثة.
وقال الأمير محمد بن سلمان "اليوم نتشاطر الكثير من المصالح والملفات التي نعمل عليها سويا لمصلحة روسيا والمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط والعالم" مبينا ما تحقق في السنوات السبع الماضية من إنجازات كبيرة جدا بين البلدين سواء في قطاع الطاقة أو القطاع الزراعي أو في التبادل التجاري أو الاستثمار وغيرها من القطاعات.
وأشاد بالتنسيق والعمل السياسي بين البلدين والذي ساعد في إزالة الكثير من الاحتقانات في الشرق الأوسط وأسهم في تعزيز الأمن والتنسيق المستقبلي في الجانبين السياسي والأمني والذي سيعزز أمن الشرق الأوسط وأمن العالم كله منوها بالفرص الحاضرة والمستقبلية ومشيرا إلى أنها فرص كبيرة تحتم علينا العمل سويا لمصالح شعوبنا ومصالح المنطقة والعالم.
وقدم الرئيس الروسي شكره لولي العهد السعودي على دعوته لزيارة المملكة مؤكدا على عمق العلاقة بين البلدين وما تحقق بين المملكة وروسيا على امتداد سبع سنوات وما أحرز من إنجازات ونجاحات.
وأضاف بوتين أن الاتحاد السوفياتي أول دولة اعترفت بالمملكة العربية السعودية مبينا التطور الكبير والطفرة النوعية في جودة العلاقات وأهمية مشاركة ومشاطرة البلدين في الكثير من الأصعدة والمجالات التي تطرأ على الصعيد الدولي.
وجرى خلال الاجتماع الموسع استعراض أوجه العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها. (النهاية)
ع ش / ر ج
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