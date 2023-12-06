موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) 3125662 الكويت - ملحق لجريدة (الكويت اليوم) الرسمية لعددها رقم (1664) الموافق 6 ديسمبر 2023 يصدر اليوم ويتضمن قرارا لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله نص على "وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد".
3125632 القاهرة - الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية تعلن أن 14 منظمة دولية و115 وسيلة إعلامية وصحفية ستشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية 2024.
3125695 لندن - وزارة الداخلية البريطانية تعلن استقالة وزير الدولة لشؤون الهجرة روبرت جنريك بسبب خلافات حول مشروع قانون ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء إلى رواندا. (النهاية)
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