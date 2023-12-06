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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

12/6/2023 11:32:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3125662 الكويت - ملحق لجريدة (الكويت اليوم) الرسمية لعددها رقم (1664) الموافق 6 ديسمبر 2023 يصدر اليوم ويتضمن قرارا لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله نص على "وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد".
3125632 القاهرة - الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية تعلن أن 14 منظمة دولية و115 وسيلة إعلامية وصحفية ستشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية 2024.
3125695 لندن - وزارة الداخلية البريطانية تعلن استقالة وزير الدولة لشؤون الهجرة روبرت جنريك بسبب خلافات حول مشروع قانون ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء إلى رواندا. (النهاية)

ر ج



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