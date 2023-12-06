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مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل إقرار حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

12/6/2023 11:32:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 7 كانون الأول (بترا)- عرقلت المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأربعاء، طلبا قدمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار، تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل بسبب عدم تضمنها إصلاحات في مجال الهجرة.
وبحسب واشنطن بوست، رهن السناتورات الجمهوريون تصويتهم على المضي قدما بإقرار هذه الحزمة بتضمينها إصلاحات لسياسة ملفات الهجرة التي تنتهجها الإدارة الديموقراطية.
وتمثل هذه الخطوة هزيمة نكراء للرئيس جو بايدن الذي كان قد حذر الكونغرس من أنه إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه في أوكرانيا فإن جيشه لن يتوقف عند حدود هذا البلد إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي.
وكان البيت الأبيض قد حذر البرلمانيين من أن الأموال المخصصة لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا ستنفد بحلول نهاية العام في حال لم يوافق الكونغرس على تخصيص أموال جديدة لكييف.
ويشترط الجمهوريون في مجلس الشيوخ من أجل دعم التمويل الإضافي لأوكرانيا قبول الديموقراطيين إقرار إصلاحات على نظام اللجوء، بالإضافة إلى تشديد الأمن على الحدود.
وكان السناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تعهد بإجراء تصويت في وقت لاحق على إضافة إجراءات أمن الحدود التي يطالب بها الجمهوريون، في محاولة منه للحصول على الأصوات الستين اللازمة لتجاوز العقبة الإجرائية الأولى نحو إقرار حزمة المساعدات هذه.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
07/12/2023 06:43:33

MENAFN06122023000117011021ID1107550000

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