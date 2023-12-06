الأمم المتحدة: حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة 405 ملايين دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 7 كانون الأول (بترا)- أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 405 ملايين دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.

وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 34 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في بداية الشهر الجاري، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون في الضفة الغربية المحتلة.

وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.

إلى ذلك، أفاد المكتب نقلا عن وزارة الصحة في غزة، أن 16248 فلسطينيا في غزة استشهدوا منذ السابع من تشرين الأول، نحو 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، فيما هناك كثيرون آخرون في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، فيما بلغ عدد الجرحى في غزة 43616 جريحا.

وفي هذا الصدد، ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "نمط الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية أو تؤثر عليها يثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، ويزيد بشكل كبير من خطر ارتكاب جرائم فظيعة".

-- (بترا)

م د/ف ج

07/12/2023 06:38:58

