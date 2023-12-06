الجيش الأميركي يمنع تحليق طائراته من نوع أوسبري بعد سلسلة حوادث

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 7 كانون الأول (بترا)- أعلن الجيش الأميركي أمس الأربعاء، عن منع كلّ طائراته من نوع "أوسبري" من التحليق احترازيا بعدما تعرّضت طائرات عدّة من هذا النوع لحوادث مميتة كان آخرها في اليابان في نهاية تشرين الثان الماضي، حين قُتل ثمانية عسكريين أميركيين.

ونقلت واشنطن بوست، بيانا عن الجيش جاء فيه، "إنّ قائد قيادة العمليات الخاصة في سلاح الجو "أمر بإيقاف عمل" الطائرات العسكرية التي يمكنها الإقلاع والهبوط عمودياً مثل مروحية، والتحليق أفقياً مثل طائرة عادية.

وأوضح البيان أنّ القرار اتّخذ "للحدّ من المخاطر بينما يستمرّ التحقيق" في أسباب آخر حادث مميت تعرّضت له طائرة من هذا النوع في 29 تشرين الثاني الماضي في جنوب غرب اليابان وراح ضحيّته ثمانية عسكريين أميركيين.

من جهتها، قالت البحرية الأميركية في بيان ثان إنّ هذا القرار سيسري أيضاً "كإجراء احترازي" على طائراتها من نوع أوسبري والتي تسمّى أيضاً "سي في-22".

وأوضح سلاح الجو أنّه "إذا كانت العناصر الأولى للتحقيق تشير إلى أنّ عيباً مادّياً تسبّب في الحادث، فإنّ السبب الكامن وراء هذا العيب غير معروف حتى الآن".

وأضاف أنّ إيقاف هذه الطائرات عن الطيران "سيوفّر الوقت والحيّز اللازمين لإجراء تحقيق كامل لتحديد الأسباب، ووضع التوصيات حتى يتمكن أسطول سي في-22 التابع لسلاح الجو من الطيران مرة أخرى".

--(بترا)

ب خ/ ف ج

07/12/2023 06:36:17

