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مقتل ثلاثة أشخاص في لاس فيغاس

12/6/2023 11:32:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 7 كانون الأول (بترا)- أعلنت شرطة مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية، عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وإصابة رابع حالته حرجة برصاص مسلّح أطلق النار داخل حرم جامعة نيفادا بمدينة لاس فيغاس مساء أمس الأربعاء قبل أن يلقى مصرعه.
وبحسب لاس فيجاس بوست، قالت شرطة لاس فيغاس في منشور على منصّة إكس إنّه "وفقاً للمحقّقين في الموقع فإنّ ثلاثة ضحايا قضوا، وهناك رابع في حالة حرجة"، مشيرة إلى أنّ مطلق النار قضى أيضاً.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
07/12/2023 06:32:17

MENAFN06122023000117011021ID1107549996

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