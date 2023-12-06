Thursday, 07 December 2023 10:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعيين أميركية وفرنسية نائبين لمفوض الأونروا

12/6/2023 11:32:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 7 كانون الأول (بترا)- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن تعيين أنطونيا ماري دي ميو من الولايات المتحدة في منصب نائب المفوض العام (الدعم العملياتي) لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وتتولى دي ميو حاليًا منصب مديرة معهد الأمم المتحدة لبحوث الجريمة والعدالة، وتتمتع بخبرة تقارب خمسة وعشرين عامًا في القيادة التنفيذية، والتخطيط الاستراتيجي، والتمثيل، وتعبئة الموارد، وجميع جوانب الرقابة التشغيلية في المجال الإنساني وسياقات الصراع والتعافي والتنمية.
كما أعلن غوتيريس عن تعيين الفرنسية ناتالي بوكلي نائبا للمفوض العام (البرامج والشراكات) لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، خلفا للنرويجية ليني ستينسيث.
وتشغل بوكلي حاليا منصب نائب المفوض العام بالإنابة للأونروا، وتجلب إلى منصبها خمسة وعشرين عاما من الخبرة الدولية، بالإضافة إلى الخبرة الميدانية الموضوعية في بيئات الصراع وما بعد الصراع الحساسة مع التركيز بشكل خاص على الحكم والاستجابة للأزمات والانتخابات.
-- (بترا)
م د/ف ج
07/12/2023 06:29:22

MENAFN06122023000117011021ID1107549995

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث