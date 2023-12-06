تعيين أميركية وفرنسية نائبين لمفوض الأونروا

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 7 كانون الأول (بترا)- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن تعيين أنطونيا ماري دي ميو من الولايات المتحدة في منصب نائب المفوض العام (الدعم العملياتي) لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وتتولى دي ميو حاليًا منصب مديرة معهد الأمم المتحدة لبحوث الجريمة والعدالة، وتتمتع بخبرة تقارب خمسة وعشرين عامًا في القيادة التنفيذية، والتخطيط الاستراتيجي، والتمثيل، وتعبئة الموارد، وجميع جوانب الرقابة التشغيلية في المجال الإنساني وسياقات الصراع والتعافي والتنمية.

كما أعلن غوتيريس عن تعيين الفرنسية ناتالي بوكلي نائبا للمفوض العام (البرامج والشراكات) لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، خلفا للنرويجية ليني ستينسيث.

وتشغل بوكلي حاليا منصب نائب المفوض العام بالإنابة للأونروا، وتجلب إلى منصبها خمسة وعشرين عاما من الخبرة الدولية، بالإضافة إلى الخبرة الميدانية الموضوعية في بيئات الصراع وما بعد الصراع الحساسة مع التركيز بشكل خاص على الحكم والاستجابة للأزمات والانتخابات.

-- (بترا)

م د/ف ج

07/12/2023 06:29:22

