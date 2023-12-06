مشروع قرار عربي أمام مجلس الأمن الدولي بشأن غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 7 كانون الأول (بترا)- وزع الليلة الماضية مشروع قرار تقدمت به الإمارات العربية المتحدة نيابة عن المجموعة العربية يطلب وقفا إنسانيا فوريا لإطلاق النار في غزة.

ومن المقرر أن يصوت المجلس يوم غد الجمعة على مشروع القرار، بالرغم أنه لم يحدد الموعد الرسمي بعد.

ويطلب مشروع القرار من الأطراف التقيد بالتزاماتهم وفق القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، خصوصاً بالنسبة لحماية المدنيين، كما يطلب من الأمين العام أن يواصل موافاة مجلس الأمن بشكل عاجل ومتواصل عن حالة تطبيق هذا القرار.

كما أعرب المشروع في الديباجة عن القلق البالغ حيال الوضع الكارثي في قطاع غزة، ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين.

ولم يشر القرار إلى الفصل السابع أو السادس من الميثاق، لكنه ذكر في ديباجة المشروع أنه "يتصرف بموجب الرسالة الموجهة من الأمين العام لرئيس مجلس الأمن، بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

وتنص المادة 99 على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدولي".

-- (بترا)

م د/ف ج

07/12/2023 06:25:54

