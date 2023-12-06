مشروع قرار عربي أمام مجلس الأمن الدولي بشأن غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 7 كانون الأول (بترا)- وزع الليلة الماضية مشروع قرار تقدمت به الإمارات العربية المتحدة نيابة عن المجموعة العربية يطلب وقفا إنسانيا فوريا لإطلاق النار في غزة.
ومن المقرر أن يصوت المجلس يوم غد الجمعة على مشروع القرار، بالرغم أنه لم يحدد الموعد الرسمي بعد.
ويطلب مشروع القرار من الأطراف التقيد بالتزاماتهم وفق القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، خصوصاً بالنسبة لحماية المدنيين، كما يطلب من الأمين العام أن يواصل موافاة مجلس الأمن بشكل عاجل ومتواصل عن حالة تطبيق هذا القرار.
كما أعرب المشروع في الديباجة عن القلق البالغ حيال الوضع الكارثي في قطاع غزة، ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين.
ولم يشر القرار إلى الفصل السابع أو السادس من الميثاق، لكنه ذكر في ديباجة المشروع أنه "يتصرف بموجب الرسالة الموجهة من الأمين العام لرئيس مجلس الأمن، بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتنص المادة 99 على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدولي".
-- (بترا)
م د/ف ج
07/12/2023 06:25:54
MENAFN06122023000117011021ID1107549994
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