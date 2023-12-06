القوات المسلحة تنفذ إنزالاً جوياً رابعاً لمساعدات إغاثية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في خانيونس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 كانون الأول (بترا) - بتوجيهات ملكية سامية، نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، عملية إنزال جوي رابعة لمساعدات إغاثية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد منتصف ليل الخميس.

وتمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي من إنزال الصناديق التي تحوي مساعدات طبية وعلاجية لاستمرارية ديمومة عمل المستشفى.

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بتقديم أشكال الدعم والمساندة كافة للأهل في قطاع غزة؛ تخفيفاَ عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات الملكية في زيادة قدرة الكوادر الطبية، ولتعزيز وتطوير إمكانات المستشفى بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، في ظل الحرب على القطاع.

--(بترا)

ل م/ف ج

07/12/2023 06:22:21

