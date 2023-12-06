القوات المسلحة تنفذ إنزالاً جوياً رابعاً لمساعدات إغاثية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في خانيونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 كانون الأول (بترا) - بتوجيهات ملكية سامية، نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، عملية إنزال جوي رابعة لمساعدات إغاثية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد منتصف ليل الخميس.
وتمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي من إنزال الصناديق التي تحوي مساعدات طبية وعلاجية لاستمرارية ديمومة عمل المستشفى.
وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بتقديم أشكال الدعم والمساندة كافة للأهل في قطاع غزة؛ تخفيفاَ عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات الملكية في زيادة قدرة الكوادر الطبية، ولتعزيز وتطوير إمكانات المستشفى بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، في ظل الحرب على القطاع.
--(بترا)
ل م/ف ج
07/12/2023 06:22:21
MENAFN06122023000117011021ID1107549993
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