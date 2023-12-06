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10 شهداء بقصف إسرائيلي لمربع سكني بمخيم المغازي

12/6/2023 11:32:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 7 كانون الأول (بترا)-أستشهد 10 أشخاص باستهدف القوات الإسرائيلية لمربع سكني في مخيم المغازي في غزة.
وقالت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، إن قصفا إسرائيليا استهدف مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مساء امس وتم انتشال 10 شهداء من الموقع المستهدف مع وجود عدد من الضحايا تحت الركام.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ع ط
07/12/2023 00:04:00

MENAFN06122023000117011021ID1107549992

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