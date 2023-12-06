10 شهداء بقصف إسرائيلي لمربع سكني بمخيم المغازي

10 شهداء بقصف إسرائيلي لمربع سكني بمخيم المغازي
التاريخ
12/6/2023 11:32:47 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 كانون الأول (بترا)-أستشهد 10 أشخاص باستهدف القوات الإسرائيلية لمربع سكني في مخيم المغازي في غزة.
وقالت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، إن قصفا إسرائيليا استهدف مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مساء امس وتم انتشال 10 شهداء من الموقع المستهدف مع وجود عدد من الضحايا تحت الركام.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ع ط
07/12/2023 00:04:00
MENAFN06122023000117011021ID1107549992
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