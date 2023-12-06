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حفلين لأم كلثوم بمسرح ساقية الصاوي للعرائس الليلة

12/6/2023 11:32:37 PM
(MENAFN- Youm7) يقدم مسرح
الساقية للعرائس
بساقية الصاوي الليلة الخميس 7 ديسمبر حفلين للسيدة
أم كلثوم ، وستكون الحفلة الأولى في الساعة السادسة والنصف مساءً، والثانية فى الثامنة والنصف مساءً، وستقدم خلال الحفل أغنيات أمل حياتى، وللصبر حدود .



أم كلثوم


يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.
تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس.








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