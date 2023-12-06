18 مليون دولار عالميا لفيلم الدراما الفرنسى Anatomy Of A Fall

MENAFN - Youm7) وصلت إيرادات فيلم الدراما الفرنسى Anatomy of a Fallإلى 18 مليونا و363 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 13 أكتوبر الماضى، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و31 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات إلى 3 ملايين و493 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، و14 مليونا و869 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

وذلك بعدما فاز فيلم الدراما الفرنسي Anatomy of a Fall أو Anatomie d'une chute بجائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ76، العمل يدور في إطار إثارة، من إخراج جوستين ترييت من سيناريو شارك في كتابته ترييت وآرثر هراري، وتلعب دور البطولة ساندرا هولر ككاتبة تحاول إثبات براءتها من وفاة زوجها.

عرض فيلم Anatomy of a Fall لأول مرة في العالم في مهرجان كان السينمائي الـ 76 يوما 21 مايو الماضى، وتم إصداره في دور العرض الفرنسية يوم 23 أغسطس الماضى.

فيلم Anatomy of a Fall يدور حول ساندرا، كاتبة ألمانية، ألقي القبض عليها بتهمة القتل بعد وفاة زوجها في الثلج في ظروف غامضة وتحاول إثبات براءتها خلال المحاكمة.

العمل يقوم ببطولته كل من ساندرا هولر، سوان ارلاود، ميلو ماتشادو جرانر، أنطوان رينارتز، صموئيل ثيس، جيني بيث، سعدية بنتيب، كميل رذرفورد، آن روتر، صوفي فيليير.



