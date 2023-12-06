18 مليون دولار عالميا لفيلم الدراما الفرنسى Anatomy Of A Fall

(MENAFN
- Youm7) وصلت إيرادات فيلم الدراما الفرنسى Anatomy of a Fall
إلى 18 مليونا و363 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 13 أكتوبر الماضى، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و31 دقيقة.
وانقسمت الإيرادات إلى 3 ملايين و493 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، و14 مليونا و869 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.
وذلك بعدما فاز فيلم الدراما الفرنسي Anatomy of a Fall أو Anatomie d'une chute بجائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ76، العمل يدور في إطار إثارة، من إخراج جوستين ترييت من سيناريو شارك في كتابته ترييت وآرثر هراري، وتلعب دور البطولة ساندرا هولر ككاتبة تحاول إثبات براءتها من وفاة زوجها.
عرض فيلم Anatomy of a Fall لأول مرة في العالم في مهرجان كان السينمائي الـ 76 يوما 21 مايو الماضى، وتم إصداره في دور العرض الفرنسية يوم 23 أغسطس الماضى.
فيلم Anatomy of a Fall يدور حول ساندرا، كاتبة ألمانية، ألقي القبض عليها بتهمة القتل بعد وفاة زوجها في الثلج في ظروف غامضة وتحاول إثبات براءتها خلال المحاكمة.
العمل يقوم ببطولته كل من ساندرا هولر، سوان ارلاود، ميلو ماتشادو جرانر، أنطوان رينارتز، صموئيل ثيس، جيني بيث، سعدية بنتيب، كميل رذرفورد، آن روتر، صوفي فيليير.
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