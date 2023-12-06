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احتفالية خاصة لأغانى محمد الموجي الليلة على مسرح الجمهورية بدار الأوبرا

12/6/2023 11:32:36 PM
(MENAFN- Youm7) تقيم دار الأوبرا المصرية
الليلة احتفالية كبرى لأهم أعمال الموسيقار الكبير محمد الموجى، برئاسة الدكتور خالد داغر، على مسرح الجمهورية، ويقوم بالغناء كل من: المطرب أحمد عفت، محمد حسن، سمية وجدي بقيادة المايسترو محمد الموجى، وتأتى سلسلة الحفلات المخصصة لأعمال الموسيقار محمد الموجي ضمن جهود إعادة إحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة باعتباره أحد الملامح الهامة للإبداع المصري الخالص.



 محمد الموجى
نجح أمين الموجي، نجل الموسيقار الكبير
محمد الموجي ، في حجب أغنية "اسأل روحك" لكوكب الشرق أم كلثوم من قنوات يوتيوب، وذلك تضامناً مع ما يحدث في غزة، بعد أن اكتشف بالصدفة عرضها على إحدى القنوات الإسرائيلية التي سبق وحصلت على حقوقها من شركة عالم الفن.

يشار إلى أن أغنية "اسأل روحك" من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان محمد الموجي وتغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم عام 1970.






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