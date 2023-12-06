احتفالية خاصة لأغانى محمد الموجي الليلة على مسرح الجمهورية بدار الأوبرا

(MENAFN
- Youm7) تقيم دار الأوبرا المصرية
الليلة احتفالية كبرى لأهم أعمال الموسيقار الكبير محمد الموجى، برئاسة الدكتور خالد داغر، على مسرح الجمهورية، ويقوم بالغناء كل من: المطرب أحمد عفت، محمد حسن، سمية وجدي بقيادة المايسترو محمد الموجى، وتأتى سلسلة الحفلات المخصصة لأعمال الموسيقار محمد الموجي ضمن جهود إعادة إحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة باعتباره أحد الملامح الهامة للإبداع المصري الخالص.
محمد الموجى
نجح أمين الموجي، نجل الموسيقار الكبير
محمد الموجي ، في حجب أغنية "اسأل روحك" لكوكب الشرق أم كلثوم من قنوات يوتيوب، وذلك تضامناً مع ما يحدث في غزة، بعد أن اكتشف بالصدفة عرضها على إحدى القنوات الإسرائيلية التي سبق وحصلت على حقوقها من شركة عالم الفن.
يشار إلى أن أغنية "اسأل روحك" من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان محمد الموجي وتغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم عام 1970.
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