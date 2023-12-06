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أول صورة لناهد السباعى على إنستجرام كانت مع والدتها منذ 7 سنوات

12/6/2023 11:32:36 PM
(MENAFN- Youm7) كانت دائما تحب أن تظهر معها فى كل المناسبات والتجمعات العائلية ولا تترك يدها أبدا و تظل بجانبها لأنها طفلتها ودلوعتها، وكانت تتحدث عنها بفخر فى كل اللقاءات التلفزيونية، حتى أول صورة على حسابها على إنستجرام كانت مع والدتها المنتجة ناهد فريد شوقى ، ووقتها كتبت ناهد السباعى على الصورة التى نشرتها بتاريخ 11 مارس 2016: "مصدر سعادتى ماما بحبك".





ناهد فريد شوقي وناهد السباعي


المنتجة ناهد فريد شوقى تنتمى لعائلة فنية خالصة، فهى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتج ومخرج وممثل في نفس الوقت.

هذا بالإضافة إلى أن ناهد فريد شوقى هي حماة الفنانة آية سماحة، إذ أن آية متزوجة من ابنها محمد السباعي، كما كان ابنها الراحل فريد المرشدى كان متزوجاً من الفنانة سوسن بدر، ثم تزوج بعدها من الفنانة داليا البحيرى، وأنجب منها حفيدتها قسمت، بالإضافة إلى أن المنتجة ناهد فريد شوقي خالة الفنان أحمد جمال سعيد فهو ابن أختها.



يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي و"اللعبة أمريكانى"، كما عملت كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "لقمة القاضي، "نونة الشعنونة"، "امرأة آيلة للسقوط












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