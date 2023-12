ناتالي بورتمان: الملك تشارلز سألنى عن مشاركتى فى أفلام Star Wars الأصلية

MENAFN - Youm7) سأل الملك تشارلز، الممثلة العالمية ناتالي بورتمان ، التي كانت تبلغ من العمر وقتها 18عامًا عما إذا كانت أيضًا في أفلام Star Wars الأصلية خلال العرض الأول لفيلم The Phantom Menace في عام 1999.

لعبت الممثلة دورها بادمي أميدالا في ثلاثية جورج لوكاس Star Wars، والتي اكتملت عام 2002 في Star Wars Episode II: Attack of the Clones و Star Wars Episode III: Revenge of the Sith في عام 2005، عندما تذكرت لقائها الملكي.

ناتالي بورتمان مع الملك تشارلز





كانت الممثلة لا تزال مراهقة عندما بدأت تصوير الأجزاء السابقة، لكنها كشفت أن الملك تشارلز تساءل ذات مرة عما إذا كانت قد شاركت في النسخ الأصلية.

صدر أول فيلمين أصليين من أفلام Star Wars- Episode IV: A New Hope (1977)، و Episode V: The Empire Strikes Back (1980) - قبل ولادة بورتمان في عام 1981، في حين صدرت Episode VI: Return of the Jedi في عام 1983.

وذكرت بورتمان في برنامج Watch What Happens Live مع المذيع آندي كوهين: "أتذكر أن الملك تشارلز، كان حينها أمير، وسألني إذا كنت في النسخ الأصلية، وقلت لنفسي: لا، عمري 18 عامًا!، لكنه كان ودودًا للغاية".