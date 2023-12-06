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ناتالي بورتمان: الملك تشارلز سألنى عن مشاركتى فى أفلام Star Wars الأصلية

12/6/2023 11:32:36 PM
(MENAFN- Youm7) سأل الملك تشارلز، الممثلة العالمية ناتالي بورتمان ، التي كانت تبلغ من العمر وقتها 18عامًا عما إذا كانت أيضًا في أفلام Star Wars الأصلية خلال العرض الأول لفيلم The Phantom Menace في عام 1999.

لعبت الممثلة دورها بادمي أميدالا في ثلاثية جورج لوكاس Star Wars، والتي اكتملت عام 2002 في Star Wars Episode II: Attack of the Clones و Star Wars Episode III: Revenge of the Sith في عام 2005، عندما تذكرت لقائها الملكي.


ناتالي بورتمان مع الملك تشارلز


كانت الممثلة لا تزال مراهقة عندما بدأت تصوير الأجزاء السابقة، لكنها كشفت أن الملك تشارلز تساءل ذات مرة عما إذا كانت قد شاركت في النسخ الأصلية.

صدر أول فيلمين أصليين من أفلام Star Wars- Episode IV: A New Hope (1977)، و Episode V: The Empire Strikes Back (1980) - قبل ولادة بورتمان في عام 1981، في حين صدرت Episode VI: Return of the Jedi في عام 1983.

وذكرت بورتمان في برنامج Watch What Happens Live مع المذيع آندي كوهين: "أتذكر أن الملك تشارلز، كان حينها أمير، وسألني إذا كنت في النسخ الأصلية، وقلت لنفسي: لا، عمري 18 عامًا!، لكنه كان ودودًا للغاية".







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