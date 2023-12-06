بتدور على الكلمات المتقاطعة بصفحات الجرائد.. أبراج تفضل حل الفوازير

(MENAFN
- Youm7)
يبحث بعض الأشخاص في صفحات الجرائد عن الألعاب التي تعتمد على حل الألغاز مثل الكلمات المتقاطعة، كما ينجذبون لمشاهدة الفوازير ويبحثون طوال الوقت وراء الأشياء الغامضة حتى يصلوا لحلول لها، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".
أبراج تفضل حل الألغاز
برج الحمل
ينجذب مولود برج الحمل لحل المشكلات سواء كانت خاصة بأحد أصدقائه أو أقاربه، كما يبحث عن حلول مختلفة للألغاز حيث يشعر بالإثارة والسعادة والرضا عن نفسه عندما ينجح في الوصول لحل لغز من الألغاز، والتي يعتبرها بمثابة تمرين ذهنى له.
ألعاب تعتمد على حل اللغز
برج الجوزاء
يتسم مولود برج الجوزاء بشخصيته المرحة والفضولية التي تدفعه للبحث طوال الوقت عن الأشياء الغامضة والمجهولة، لذلك يفضل الألعاب التي تعتمد على الألغاز ويشاركها مع أصدقائه سواء في النوادى أو في التجمعات .
حل لغز برج الدلو
يتسم برج الدلو بالفضول الذى يجذبه للبحث وراء الأشياء الغامضة وحلها، لذلك يبحث في أوراق الجرائد عن ألغاز سودوكو التي تساعده على التركيز والإنتباه، ويعتبرها بمثابة تحدى لنفسه حتى يفوز، وبذلك يشعر بالسعادة والرضا عن نفسه عندما ينجح في حل لغز من هذه الألغاز، كما يفضل ممارسة مثل هذه الألعاب في أوقات فراغه ويعتبرها بمثابة تمرين ذهنى له يساعده على زيادة تركيزه وانتباهه لعمله أو لدراسته .
حل الألغاز
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