وصفات طبيعية لترطيب البشرة الجافة.. حاربى جفاف الجلد بخطوات بسيطة

MENAFN - Youm7) تعانى المرأة مع برودة الطقس من البشرة الجافة، والتي تتسبب لها الشعور بالألم أحياناً وتجعلها تشعر بالإحراج نتيجة ظهور خطوط وعلامات الجفاف، لذلك تبحث عن طرق مختلفة تساعد على تنعيم بشرتها، ولذلك نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية لترطيب البشرة، وفقاً لما ذكره موقع "stylecraze".





وصفات طبيعية لترطيب البشرة الجافةوصفة زيت الزيتون لترطيب البشرة الجافة

يساعد زيت الزيتون البكر الممتاز على ترطيب البشرة وذلك لإحتوائه على فيتامين E ومضادات الأكسدة وغيرها من الخصائص التي تساعد على إصلاح الجلد التالف وترطب البشرة، ولهذا ينصح بوضعه على الوجه واليدين.

ترطيب البشرة





وصفة زيت جوز الهند والسكر لترطيب البشرة الجافة

ولعلاج خلايا الجلد الميتة وترطيب البشرة، ينصح بتحضير كوب واحد من السكر البني أو السكر المحبب مع نصف كوب من زيت جوز الهند، ويمكن إضافة زيت أساسي مثل اللافندر، الذي يضفي رائحة طبيعية ووضع المقشر على الوجه مع الفرك بلطف لمدة تصل إلى 30 ثانية، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.

طرق ترطيب البشرة وصفة زيت جوز الهند لترطيب البشرة الجافة

يساعد زيت جوز الهند على ترطيب البشرة ولهذا ينصح بوضعه على الوجه واليدين، وقت النوم حتى يساعد على تنعيم اليدين والوجه.

وصفة زيت جوز الهند لترطيب البشرة وصفة جل الصبار لترطيب البشرة الجافة

يساعد جل الصبار على ترطيب البشرة و تقليل علامات الشيخوخة، وكذلك ظهور حب الشباب، ولهذا ينصح بوضعه على الوجه واليدين بشكل يومى للحصول على بشرة ناعمة خلال فصلى الخريف والشتاء.