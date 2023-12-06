وصفات طبيعية لترطيب البشرة الجافة.. حاربى جفاف الجلد بخطوات بسيطة

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- Youm7) تعانى المرأة مع برودة الطقس من البشرة الجافة، والتي تتسبب لها الشعور بالألم أحياناً وتجعلها تشعر بالإحراج نتيجة ظهور خطوط وعلامات الجفاف، لذلك تبحث عن طرق مختلفة تساعد على تنعيم بشرتها، ولذلك نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية لترطيب البشرة، وفقاً لما ذكره موقع "stylecraze".
وصفات طبيعية لترطيب البشرة الجافة
وصفة زيت الزيتون لترطيب البشرة الجافة
يساعد زيت الزيتون البكر الممتاز على ترطيب البشرة وذلك لإحتوائه على فيتامين E ومضادات الأكسدة وغيرها من الخصائص التي تساعد على إصلاح الجلد التالف وترطب البشرة، ولهذا ينصح بوضعه على الوجه واليدين.
ترطيب البشرة
وصفة زيت جوز الهند والسكر لترطيب البشرة الجافة
ولعلاج خلايا الجلد الميتة وترطيب البشرة، ينصح بتحضير كوب واحد من السكر البني أو السكر المحبب مع نصف كوب من زيت جوز الهند، ويمكن إضافة زيت أساسي مثل اللافندر، الذي يضفي رائحة طبيعية ووضع المقشر على الوجه مع الفرك بلطف لمدة تصل إلى 30 ثانية، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.
طرق ترطيب البشرة وصفة زيت جوز الهند لترطيب البشرة الجافة
يساعد زيت جوز الهند على ترطيب البشرة ولهذا ينصح بوضعه على الوجه واليدين، وقت النوم حتى يساعد على تنعيم اليدين والوجه.
وصفة زيت جوز الهند لترطيب البشرة وصفة جل الصبار لترطيب البشرة الجافة
يساعد جل الصبار على ترطيب البشرة و تقليل علامات الشيخوخة، وكذلك ظهور حب الشباب، ولهذا ينصح بوضعه على الوجه واليدين بشكل يومى للحصول على بشرة ناعمة خلال فصلى الخريف والشتاء.
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