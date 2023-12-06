مش بس للعناية ببشرتك.. استخدامات منزلية مختلفة لزيت جوز الهند

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- Youm7) يحظى زيت جوز الهند بشعبية كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب قيمته الغذائية، وفوائده العديدة المفيدة في العناية الشخصية بالبشرة والشعر، بالإضافة إلى تطبيقاته المتعددة للعناية بالحيوانات الأليفة. لكن زيت جوز الهند مفيد أيضًا لمختلف المهام المنزلية، فهو يقدم علاجًا رائعًا للأثاث الخشبي الطبيعي أو أسطح العمل ويجعله لامعا في دقائق معدودة. وفي السطور التالية نتعرف على الكثير من استخدامات زيت جوز الهند المنزلية كما ذكرها موقع"housedigest".
جوز الهند
يستخدم زيت جوز الهند منذ فترة طويلة فى تنظيف المنزل ولمعان قطع الأثاث، ويعتبر بديلا لمواد التنظيف الكميائية، كما يعتبر من أسهل الطرق لاستخدام زيت جوز الهند فى تلميع وحماية الأثاث الخشبي . فقط ضعى طبقة رقيقة من زيت جوز الهند البكر على أسطح الخزانات أو الطاولات أو الأبواب بقطعة قماش ناعمة، واتركيه ينقع لمدة تتراوح مابين 15-30 دقيقة قبل إزالة أي فائض. وسوف يغذي الزيت الخشب ويحافظ على مظهره لامعا، ويوصى بتكرار هذا كل بضعة أشهر.
زيت جوز الهند
يعتبر زيت جوز الهند أيضًا ممتازًا لإزالة القاذورات واستعادة البريق للأرضيات الخشبية. ما عليكٍ سوى خلط ربع كوب من الزيت مع الماء الدافئ في زجاجة رذاذ ورشه على الأرضيات. ورش كمية صغيرة من صودا الخبز على السطح كمادة كاشطة، ثم افركه بفرشاة أو ممسحة. يخترق زيت جوز الهند القذورات والشحوم بينما يزيل الخدوش الطفيفة. يُشطف بقطعة قماش دافئة ورطبة.
وحتى النوافذ والمرايا يمكن أن تستفيد من تنظيف زيت جوز الهند. انقعِ قطعة قماش من الألياف الدقيقة في الزيت لإذابة بصمات الأصابع والمسحات دون استخدام مواد كيميائية قاسية. ينظف جيدًا مع منع ظهور الخطوط.
ولا يؤدي استخدام زيت جوز الهند في جميع أنحاء المنزل إلى تنظيف قطع الأثاث فقط بل يخلق الرائحة الاستوائية الخفيفة أيضًا أجواء مهدئة، باستخدام مكون واحد متعددة الاستخدامات، يمكنكِ تنظيف وتلميع مساحتك بالكامل بشكل طبيعي.
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