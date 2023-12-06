مش بس للعناية ببشرتك.. استخدامات منزلية مختلفة لزيت جوز الهند

MENAFN - Youm7) يحظى زيت جوز الهند بشعبية كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب قيمته الغذائية، وفوائده العديدة المفيدة في العناية الشخصية بالبشرة والشعر، بالإضافة إلى تطبيقاته المتعددة للعناية بالحيوانات الأليفة. لكن زيت جوز الهند مفيد أيضًا لمختلف المهام المنزلية، فهو يقدم علاجًا رائعًا للأثاث الخشبي الطبيعي أو أسطح العمل ويجعله لامعا في دقائق معدودة. وفي السطور التالية نتعرف على الكثير من استخدامات زيت جوز الهند المنزلية كما ذكرها موقع"housedigest".

جوز الهند

يستخدم زيت جوز الهند منذ فترة طويلة فى تنظيف المنزل ولمعان قطع الأثاث، ويعتبر بديلا لمواد التنظيف الكميائية، كما يعتبر من أسهل الطرق لاستخدام زيت جوز الهند فى تلميع وحماية الأثاث الخشبي . فقط ضعى طبقة رقيقة من زيت جوز الهند البكر على أسطح الخزانات أو الطاولات أو الأبواب بقطعة قماش ناعمة، واتركيه ينقع لمدة تتراوح مابين 15-30 دقيقة قبل إزالة أي فائض. وسوف يغذي الزيت الخشب ويحافظ على مظهره لامعا، ويوصى بتكرار هذا كل بضعة أشهر.



زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند أيضًا ممتازًا لإزالة القاذورات واستعادة البريق للأرضيات الخشبية. ما عليكٍ سوى خلط ربع كوب من الزيت مع الماء الدافئ في زجاجة رذاذ ورشه على الأرضيات. ورش كمية صغيرة من صودا الخبز على السطح كمادة كاشطة، ثم افركه بفرشاة أو ممسحة. يخترق زيت جوز الهند القذورات والشحوم بينما يزيل الخدوش الطفيفة. يُشطف بقطعة قماش دافئة ورطبة.

وحتى النوافذ والمرايا يمكن أن تستفيد من تنظيف زيت جوز الهند. انقعِ قطعة قماش من الألياف الدقيقة في الزيت لإذابة بصمات الأصابع والمسحات دون استخدام مواد كيميائية قاسية. ينظف جيدًا مع منع ظهور الخطوط.

ولا يؤدي استخدام زيت جوز الهند في جميع أنحاء المنزل إلى تنظيف قطع الأثاث فقط بل يخلق الرائحة الاستوائية الخفيفة أيضًا أجواء مهدئة، باستخدام مكون واحد متعددة الاستخدامات، يمكنكِ تنظيف وتلميع مساحتك بالكامل بشكل طبيعي.