نفسك تشوفى شعر طفلك المجعد ناعم؟ 7 طرق هتحقق لك أمنيتك

إذا كان طفلك ذا

شعر

مجعد وترغبين في أن يصبح شعره ناعما، نريد أن نخبرك أنه يمكنك هذا بمنتهى البساطة والراحة التامة، ماعليك سوى إلقاء نظرة على السبع طرق التالية، و يمكنك من خلالها الاستمتاع برؤية شعر طفلك ناعما وجميلا، وفقًا لموقع" timesofindia".

طفلة شعرها مجعد





زيت جوز الهند:



يعتبر زيت جوز الهند مرطبًا رائعًا للشعر ويساعد على تنعيمه وتجديده. يمكنك وضع كمية صغيرة من زيت جوز الهند على فروة الرأس وتدليكها بلطف، ثم توزيعه على الشعر. يُمكن ترك الزيت على الشعر لمدة 30 دقيقة أو طوال الليل قبل غسله بالشامبو.





خل التفاح:

يعتبر خل التفاح مفيدًا لفرد الشعر وتحسين مرونته. يُمكن مزج مقدار ملعقة من خل التفاح مع كوب من الماء، ثم رش المزيج على الشعر بعد غسله بالشامبو. يُمكن تركه على الشعر لبضع دقائق قبل شطفه جيدًا بالماء الفاتر.







جل الصبار:

يحتوي جل الصبار على خصائص ترطيب وتهدئة لفروة الرأس. قومِ بفتح واحدة من أوراق الصبار واستخراج الجل اللزج من الداخل. وضعِ الجل على فروة الرأس والشعر، واتركيه لمدة 20-30 دقيقة قبل غسله بالشامبو.





الحليب والعسل:

قومى بمزج كوب من الحليب الدافئ مع ملعقتين من العسل الطبيعي. وضعِ المزيج على الشعر واتركيه لمدة 30-45 دقيقة قبل غسله بالشامبو. ويساهم هذا المزيج في ترطيب الشعر .







معجون الأفوكادو:



يسحق نصف أفوكادو ناضج واخلطيه بملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ضعى المعجون على الشعر واتركه لمدة 30-45 دقيقة قبل غسله بالشامبو. يساهم الأفوكادو في ترطيب الشعر وتغذيته بالعناصر الغذائية المهمة.





البيض وزيت الزيتون:

قومِ بخفق بيضة واحدة في وعاء وإضافة ملعقتين من زيت الزيتون. ضعى الخليط على الشعر واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالشامبو. يساهم البيض في تقوية الشعر وتحسين مرونته.





الماء والجلسرين:

قومى بمزج كوب من الماء مع ملعقة صغيرة من الجلسرين النقي. ضعى المزيج في زجاجة رذاذ ورشيه على الشعر الجاف أو الرطب. يمكن تركه على الشعر دون شطفه. يساعد هذا الخليط في ترطيب الشعر وتقليل التجعد.

يُرجى ملاحظة أنه قبل استخدام أي من هذه الوصفات، يجب إجراء اختبار حساسية على جزء صغير من فروة الرأس للتأكد من عدم وجود رد فعل سلبي.