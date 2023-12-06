نفسك تشوفى شعر طفلك المجعد ناعم؟ 7 طرق هتحقق لك أمنيتك

(MENAFN
- Youm7)
إذا كان طفلك ذا
شعر
مجعد وترغبين في أن يصبح شعره ناعما، نريد أن نخبرك أنه يمكنك هذا بمنتهى البساطة والراحة التامة، ماعليك سوى إلقاء نظرة على السبع طرق التالية، و يمكنك من خلالها الاستمتاع برؤية شعر طفلك ناعما وجميلا، وفقًا لموقع" timesofindia".
طفلة شعرها مجعد
زيت جوز الهند:
يعتبر زيت جوز الهند مرطبًا رائعًا للشعر ويساعد على تنعيمه وتجديده. يمكنك وضع كمية صغيرة من زيت جوز الهند على فروة الرأس وتدليكها بلطف، ثم توزيعه على الشعر. يُمكن ترك الزيت على الشعر لمدة 30 دقيقة أو طوال الليل قبل غسله بالشامبو.
خل التفاح:
يعتبر خل التفاح مفيدًا لفرد الشعر وتحسين مرونته. يُمكن مزج مقدار ملعقة من خل التفاح مع كوب من الماء، ثم رش المزيج على الشعر بعد غسله بالشامبو. يُمكن تركه على الشعر لبضع دقائق قبل شطفه جيدًا بالماء الفاتر.
جل الصبار:
يحتوي جل الصبار على خصائص ترطيب وتهدئة لفروة الرأس. قومِ بفتح واحدة من أوراق الصبار واستخراج الجل اللزج من الداخل. وضعِ الجل على فروة الرأس والشعر، واتركيه لمدة 20-30 دقيقة قبل غسله بالشامبو.
الحليب والعسل:
قومى بمزج كوب من الحليب الدافئ مع ملعقتين من العسل الطبيعي. وضعِ المزيج على الشعر واتركيه لمدة 30-45 دقيقة قبل غسله بالشامبو. ويساهم هذا المزيج في ترطيب الشعر .
معجون الأفوكادو:
يسحق نصف أفوكادو ناضج واخلطيه بملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ضعى المعجون على الشعر واتركه لمدة 30-45 دقيقة قبل غسله بالشامبو. يساهم الأفوكادو في ترطيب الشعر وتغذيته بالعناصر الغذائية المهمة.
البيض وزيت الزيتون:
قومِ بخفق بيضة واحدة في وعاء وإضافة ملعقتين من زيت الزيتون. ضعى الخليط على الشعر واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالشامبو. يساهم البيض في تقوية الشعر وتحسين مرونته.
الماء والجلسرين:
قومى بمزج كوب من الماء مع ملعقة صغيرة من الجلسرين النقي. ضعى المزيج في زجاجة رذاذ ورشيه على الشعر الجاف أو الرطب. يمكن تركه على الشعر دون شطفه. يساعد هذا الخليط في ترطيب الشعر وتقليل التجعد.
يُرجى ملاحظة أنه قبل استخدام أي من هذه الوصفات، يجب إجراء اختبار حساسية على جزء صغير من فروة الرأس للتأكد من عدم وجود رد فعل سلبي.
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