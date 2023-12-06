بنبان الشمسية توفر 8 ملايين طن من انبعاثات الكربون خلال 4 سنوات

MENAFN - Youm7) يعتبر مشروع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسيةبقدرة 1465 ميجا وات الأعلى بالعالم، من حيث كفاءة التشغيل ونموذج يحتذى به فى التعاون المثمر بين المستثمرين والدولة، علاوة على أن المحطة نجحت فى تحقيق وفر من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون منذ تشغيلها عام 2019 حتى الآن ما يقرب من 8 ملايين طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

وتحتل مصر المركز الرابع عالميا من حيث أكبر محطات بالعالم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بعد الانتهاء من تشغيل محطة بنبان الشمسية بقدرة 1465 ميجا وات بالتعاون مع القطاع الخاص، والذى حصل على جائزة التميز الحكومى العربية كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، وذلك بين الدول التى تضم أكبر محطات شمسية، حيث تحتل الهند المركز الأول ويليها الصين ثم محطة أخرى بالهند.

ويضم موقع بنبان 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات، وتم إنشاء محطات المحولات من النوع المعزولة بالغاز gis بالكامل لأول مرة فى مصر، كما نجحت فى تدريب وتشغيل وخلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل أثناء فترة تنفيذ المشروع وبعد التشغيل التجارى لمحطات المستثمرين وأطلق عليه "عاصمة العالم للطاقة الشمسية".