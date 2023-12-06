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البترول الخام يتصدر قائمة السلع الأعلى تصديرا فى سبتمبر الماضى

12/6/2023 11:32:28 PM
(MENAFN- Youm7) أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
مجموعة من السلع التى ارتفعت صادرتها فى شهر سبتمبر الماضى، وتصدر هذه القائمة صادرات البترول الخام والتى بلغت 304 ملايين دولار فى شهر سبتمبر الماضى، بينما كانت نحو 167 مليون دولار فى شهر سبتمبر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 137 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 81%.

وتضمنت القائمة صادرات العجائن والمحضرات الغذائية وبلغت قيمتها 113 مليون دولار فى سبتمبر الماضى، مقابل 85 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 32%، ثم صادرات مصر من قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك حديد بنحو 65 مليون دولار سبتمبر الماضى، مقابل 25 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة نسبتها 157%، إلى جانب صادرات السجاد والكليم بقيمة 30 مليون دولار، مقابل 21 مليون دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت نسبتها 42%.

وشملت القائمة أيضا الصادرات المصرية من البقول الجافة بقيمة 29 مليون دولار فى سبتمبر الماضى، مقابل 27 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 8.2%، ثم صادرات الأدوية وحضرات الصيدلة بقيمة 28 مليون دولار، مقابل 27 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة 3.8%، وبلغت صادرات منتجات مسطحة الدرفلة من حديد أو صلب بقيمة 23 مليون دولار، مقابل 18 مليون دولار خلال فترة المقارنة بزيادة نسبتها 28%، وأخيرا صادرات مصنوعات من لدائن بقيمة 23 مليون دولار، مقابل 19 مليون دولار خلال فترة المقارنة بقيمة بلغت 21%.







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