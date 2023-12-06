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10 معلومات حول مستجدات تطوير مصانع الغزل والنسيج

12/6/2023 11:32:28 PM
(MENAFN- Youm7) ‏تواصل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بقيادة المهندس أحمد شاكر العضو المنتدب الرئيس التنفيذى عملية استكمال تطوير وتحديث مصنع الغزل والنسيج الجديدة بتكلفة تزيد عن 33 مليار جنيه، ومؤخرا عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا بحضور المهندس أحمد شاكر الرئيس التنفيذى الجديد للشركة القابضة للقطن والغزل، وخلال التقرير التالى نستعرض
10 معلومات حول مستجدات تطوير مصانع الغزل والنسيج..



1- يتم العمل فى 65 مصنعًا ومبنى خدميًا على مستوى الجمهورية.




2- وجه الوزير بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى والمتابعة اليومية للتنفيذ خاصة فى ظل ما يحظى به مشروع التطوير من دعم كبير من القيادة السياسية.



3- يهدف المشروع لتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال المنتج المحلى وزيادة الصادرات.



4- أهمية التكامل بين المصانع فى جميع المحافظات فى ظل ما تم التوصل إليه مؤخرًا من احتياجات الغزل بمختلف أنواعه والنسيج والتجهيزات.



5- ضرورة إشراك القطاع الخاص وأن هناك العديد من المستثمرين يمكن التعاون معهم للمساهمة فى المشروع والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم التمويلية والتشغيلية والتسويقية بما يضمن تحقيق العائد من المشروع.



6- أقرب المصانع للتشغيل مصنع "غزل 4" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الذى يعد أول المصانع الجديدة ضمن مشروع التطوير وتبلغ طاقته الإنتاجية 15 طن غزل يوميا.



8- تجرى التجهيزات النهائية فى مصنع "غزل 1" الذى يعد أكبر مصنع للغزل فى العالم استعدادا لافتتاحه، حيث تحتل شركة المحلة جانبا كبيرا من المشروع سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالى المشروع.



9- من المستهدف أن يصل الإنتاج السنوى إلى 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15 ألف طن من الوبريات،
إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس.



10 - يهدف المشروع للحفاظ على مكانة القطن المصرى عالميا بمنتجات مصنوعة بالكامل فى مصر.












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