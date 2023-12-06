كل ما تريد معرفته عن ميناء العريش شرق البحر المتوسط

MENAFN - Youm7) تتبنى الدولة المصرية خطة طموحة من أجل تطوير الموانئ المصرية، للاستفادة من الميزة النسبية التى تتمتع بها بين موانئ المنطقة ورفع الطاقة الاستيعابية، ومن بين هذه الموانئ يأتى ميناء العريشالذى يقع شرقا على ساحل البحر الأبيض المتوسـط لشبه جزيرة سيناء على حوالى 53 كم من الحدود المصرية الفلسطينية فى رفح.

وفيما يلى أهم المعلومات الخاصة بميناء العريش..

يتكون الميناء بشكل أساسى من محطة صب جاف، ورصيف 242 م لمناولة بضائع الصب والبضائع العامة ورصيف ثان لقوارب الخدمة "عمق مياه الرصيف 4 أمتار"، وتتوفر أيضا مرافق لرسو سفن الصيد التى يصل طولها إلى 60 مترا.

يبلغ طول قناة الوصول 270 م وعرضها 100 م، ويتراوح عمق المياه من 9 م إلى 11 م، ويتم استخدام عوامين للمساعدة الملاحية.

يغطي الميناء مساحة تقريبية 40 فدانا، 56000 متر مربع منها تستخدم للتخزين المفتوح للسلع الجافة، علاوة على ذلك، تتوفر سقيفتان بحجم مشترك 1500 متر مربع لتخزين البضائع الحساسة لأشـعة الشمس والطقس.

تتكون محطة الصب الجاف من رصيفين أحدهما يستخدم بنصف السعة لتحميل/ تفريغ للبضائع العامة.

تتكون محطة الشحن العامة بميناء العريش من رصيف واحد يستخدم 50% منه لتحميل وتفريغ البضائع الجافة، وبعد تنفيذ أعمال التطوير الحالية للميناء، ستصل المساحة الإجمالية إلى 65000 م 2 وسيكون الجدار الرئيس بطول إجمالى 369 م.

ويظل التنافس حول الممرات التجارية العالمية جزءا أساسيا من التنافس الدولي متعدد الأبعاد والأوجه خلال الفترة الراهنة، ولذلك نفذت الدولة العديد من المشروعات الإقليمية والدولية لتعزيز موقع مصر على خريطة التجارة الدولية وتحويلها إلى مركز للتجارة الدولية، وإكساب القدرات المصرية ميزات تنافسية تجعلها غير قابلة للاستعاضة عنها.

وشملت هذه الجهود مظاهر متعددة، من حيث تطوير الموانئ المصرية لتكون قادرة على الإسهام في منظومة التجارة الدولية، فضلا عن تعميق الارتباط المصري بعمقها الإقليمي.

ويعد تطوير القدرات اللوجسـتية للدولة المصرية واحدا من أكثر الملفـات التي شهدت نجاحا ملفتا خلال السنوات الماضية، حيث تفيد مؤشرات التنافسية الدولية المتعلقة بالبنية التحتية بتقدم مصر بمعدل 48 مركزا، وذلك خلال الفترة من 2014 إلى 2019، فقط ليصل إلى المركز 52 عالميا، فيما يتوقع أن يزيد تقدم مصر في تلك المؤشرات خلال 2024 لتقفز إلى المركز رقم 50، وتقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز الــ23.