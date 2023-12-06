أسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023

MENAFN - Youm7) تشهد أسعار اللحوم الحمراء فى مصر استقرارا قرب مستويات تتراوح ما بين 220 و320 جنيها فى المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، حيث تحرص الدولة على استقرار وتوافر اللحوم الحمراء للمستهلكين، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 350 و400 جنيه وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم.

وكشفت وحدة بحوث الأسعار فى الغرفة التجارية أن سعر اللحم البرازيلى البقرى يتراوح بين 210 و270 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 190 جنيها للمفروم، و270 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 230 جنيها.

وأشارت إلى أن سعر كيلو اللحوم الجملى 250 و280 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 400 جنيه.