انطلاق معرض فنى بعنوان كم النيل في بيت السنارى.. الأحد

MENAFN - Youm7) يستضيف بيت السناري معرض فني مميز بعنوان“كم النيل” يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر الجارى، الساعة السادسة مساءً ويستمر المعرض في الفترة من الأحد 10 وحتى 13 ديسمبر 2023.

المعرض يفتح نافذة على روعة النيل وتأثيره العميق على الثقافة والحياة المصرية، من خلال عرض باقة مختارة من الصور الفوتوغرافية المعبرة وتقديم فقرات من الموسيقى الحية الكلاسيكية والمعاصرة.

تأتي هذه الفعالية لتسليط الضوء على ضرورة حماية نهر النيل، الشريان الحيوي الذي نسج حياة مصر القديمة والحديثة، ولا يزال رمزاً للحضارة المصرية. عبر آلاف السنين، ساهم النيل في تطور الزراعة، وازدهار التجارة، والنهوض بالفكر والفن، وكان عاملاً رئيسياً في استمرارية الحضارة المصرية. إن المحافظة على نهر النيل ليست مسؤولية بيئية واقتصادية

فحسب، بل هي ضرورة تراثية وثقافية. يجب أن نتحمل جميعاً مسؤولية الحفاظ على صحته ونقائه لضمان استدامته للأجيال القادمة.

وكان بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية

نظم فى آخر فعالياته ندوة "المصريون والثقافة الانتخابية.. ودورها في تحقيق الاستقرار السياسي والأمن القومي"، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب بالقاهرة وقد شارك في اللقاء الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية واللواء

سمير فرج، المفكر السياسي، وأدار اللقاء أحمد السرساوي الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة "أخبار اليوم" المصرية.



