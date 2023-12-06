Thursday, 07 December 2023 10:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق معرض فنى بعنوان كم النيل في بيت السنارى.. الأحد

12/6/2023 11:32:25 PM
(MENAFN- Youm7) يستضيف بيت السناري معرض فني مميز بعنوان“كم النيل” يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر الجارى، الساعة السادسة مساءً ويستمر المعرض في الفترة من الأحد 10 وحتى 13 ديسمبر 2023.

المعرض يفتح نافذة على روعة النيل وتأثيره العميق على الثقافة والحياة المصرية، من خلال عرض باقة مختارة من الصور الفوتوغرافية المعبرة وتقديم فقرات من الموسيقى الحية الكلاسيكية والمعاصرة.

تأتي هذه الفعالية لتسليط الضوء على ضرورة حماية نهر النيل، الشريان الحيوي الذي نسج حياة مصر القديمة والحديثة، ولا يزال رمزاً للحضارة المصرية. عبر آلاف السنين، ساهم النيل في تطور الزراعة، وازدهار التجارة، والنهوض بالفكر والفن، وكان عاملاً رئيسياً في استمرارية الحضارة المصرية. إن المحافظة على نهر النيل ليست مسؤولية بيئية واقتصادية
فحسب، بل هي ضرورة تراثية وثقافية. يجب أن نتحمل جميعاً مسؤولية الحفاظ على صحته ونقائه لضمان استدامته للأجيال القادمة.

وكان بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية
نظم فى آخر فعالياته ندوة "المصريون والثقافة الانتخابية.. ودورها في تحقيق الاستقرار السياسي والأمن القومي"، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب بالقاهرة وقد شارك في اللقاء الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية واللواء
سمير فرج، المفكر السياسي، وأدار اللقاء أحمد السرساوي الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة "أخبار اليوم" المصرية.








MENAFN06122023000132011024ID1107549976

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث