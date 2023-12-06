انطلاق معرض فنى بعنوان كم النيل في بيت السنارى.. الأحد

(MENAFN
- Youm7) يستضيف بيت السناري معرض فني مميز بعنوان“كم النيل” يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر الجارى، الساعة السادسة مساءً ويستمر المعرض في الفترة من الأحد 10 وحتى 13 ديسمبر 2023.
المعرض يفتح نافذة على روعة النيل وتأثيره العميق على الثقافة والحياة المصرية، من خلال عرض باقة مختارة من الصور الفوتوغرافية المعبرة وتقديم فقرات من الموسيقى الحية الكلاسيكية والمعاصرة.
تأتي هذه الفعالية لتسليط الضوء على ضرورة حماية نهر النيل، الشريان الحيوي الذي نسج حياة مصر القديمة والحديثة، ولا يزال رمزاً للحضارة المصرية. عبر آلاف السنين، ساهم النيل في تطور الزراعة، وازدهار التجارة، والنهوض بالفكر والفن، وكان عاملاً رئيسياً في استمرارية الحضارة المصرية. إن المحافظة على نهر النيل ليست مسؤولية بيئية واقتصادية
فحسب، بل هي ضرورة تراثية وثقافية. يجب أن نتحمل جميعاً مسؤولية الحفاظ على صحته ونقائه لضمان استدامته للأجيال القادمة.
وكان بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية
نظم فى آخر فعالياته ندوة "المصريون والثقافة الانتخابية.. ودورها في تحقيق الاستقرار السياسي والأمن القومي"، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب بالقاهرة وقد شارك في اللقاء الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية واللواء
سمير فرج، المفكر السياسي، وأدار اللقاء أحمد السرساوي الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة "أخبار اليوم" المصرية.
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