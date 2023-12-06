ورشة فنية بعنوان الفصول الأربعة بمتحف الأمير وحيد سليم.. اليوم

MENAFN - Youm7) أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن إقامة ورشة فنية بعنوان الفصول الأربعة تهدف إلى إنجاز لوحات فنية بخامات مختلفه من البيئة تعبر عن فصول السنة الأربعة، بدءا من اليوم الخميس 7 ديسمبر الساعة 10 صباحاً، بمتحف الأمير محمد وحيد الدين سليم بالتعاون مع إدارة المطرية التعليمية وإدارة السيدة زينب التعليمية .

ويعد متحف الأمير محمد وحيد الدين سليم تحفة فنية وحكاية القصر تبدأ حين كان قصرا للأمير يوسف كمال وكان يستخدمه كاستراحة في رحلات الصيد، فقد كانت المطرية منطقة حدائق وزراعة في بداية القرن العشرين، أهدى الأمير يوسف كمال هذا القصر للأميرة شويكار والدة الأمير محمد وحيد الدين سليم كهدية لزواجها، حيث كانت تربطه علاقة طيبة بأسرتها، وتم بناء القصر من جديد وتكلف تجديده في الأربعينيات من القرن العشرين نحو 150 ألف جنيه، وعندما عاد الأمير وحيد سليم من فرنسا حيث كان يدرس هناك، عام 1939 أهدته والدته الأميرة شويكار القصر، وجلب له الأمير أيضا العديد من التحف النادرة و التماثيل التي جعلت منه قصرا مميزا.

وتبلغ مساحة القصر 14000 متر مربع عليها حديقة واسعة منسقة، ويقع القصر في منتصف الحديقة، ويحيطها سور شاهق الارتفاع لا تري العين ما وراءه، وعلى الجانب الأيمن من الحديقة تماثيل من الرخام على قواعد من البرونز، ينتهي باستراحة واسعة تعلوها خمسة أعمدة رخامية.

عقب ثورة يوليو تم تأميم القصر وبعد الثورة عاش الأمير محمد وحيد الدين سليم وحيدا داخل القصر سنوات عديدة كساكن فقط على أن يؤول القصر لملكية الدولة فور وفاته.

بعد وفاة الأمير في 19 ديسمبر 1995 عن عمر يناهز 75 عاما، صدر قرار جمهوري برقم 376 لسنة 1996 لتحويل القصر إلى متحف عام 1998 يؤول إلي قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة، ويحتوي القصر على مكتبة ضخمة تضم العديد من الكتب النادرة، ومعظمها باللغة الفرنسية، بالإضافة إلى احتواء القصر علي مجموعة كبيرة من التحف النادرة.

ويوجد مسرح كبير بالحديقة، كما يوجد بحديقة القصر مجموعة من النباتات النادرة أهمها النخل الأبيض النادر الذي يسمي بالنخل الملكي، ويوجد نافورة رائعة الجمال علي الجانب الأيمن من القصر،

وعدة تماثيل نحتية كبيرة الحجم.