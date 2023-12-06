مناقشة احتمالات أحدث كتب شريف عبد المجيد بالمركز الدولى للكتاب..اليوم

MENAFN - Youm7) يستضيف المركز الدولي للكتاب حفل توقيع ومناقشة المجموعة المسرحية "احتمالات" للكاتب شريف عبد المجيد اليوم الخميس في تمام الخامسة بمقر المركز الدولى للكتاب في شارع 26 يوليو بوسط القاهرة ويناقش الكتاب الناقد الدكتور رضا عطية ويدير الندوة الكاتب فتحي سليمان.

في المسرحية

الأولى بالمجموعة "احتمالات" يجعلنا شريف نتساءل بعد صياغته أضلاع المثلث الدرامى الزوج والزوجة والغريب: هل الغريب سارق مدفوع من أحد الطرفين؟، هل هو حرامي تواجد بالصدفة؟، هل هما زوجان أم زوجة تخون زوجها؟، أم زوج يريد توريط زوجته ويشهر بها؟ من خلال فرقة مسرحية تعلق على الحدث وجعلنا نراه كل مرة في شكل مختلف وهو نص يحاول أن يجرب بعيدا عن الشكل المسرحي التقليدي.

النص الثاني في المجموعة جاء بعنوان "الوصية" عن فتاة عانس تكلم أمها طوال الوقت في حوار من طرف واحد وإن كانت اللعبة التي لعبها شريف عبد المجيد بأن جعل الحوار من طرف واحد غريبة فإنها أيضا تشحذ ذهن المتلقى وتجعله يعيد تصور ما يمكن أن يكون حول ذلك الحوار أحادى الجانب.

الجانب المضيء في هذه اللوحة الفنية هو الإحكام فأنت تدرك من البداية أن الحوار من طرف واحد لكنه حوار محكم على الرغم من ذلك وكأن هناك صدى صوت يعيد الطرف الثاني منه.

بعد فترة تكون قد أدركت أحد احتمالين إما أن الفتاة تدير حوارا متخيلا أو أنها تدير حوارا مع جثة ومن هنا يساورك إحساس ممتع بهذا الحوار، غير أن الأحداث تأخذ منعطفا آخر حينما تنضم جثة أخرى للجثة الأولى مع مفارقة جديدة وهي أن الفتاة تدير معها حوارا من طرف واحد هي الأخرى حتى يلقى البوليس القبض عليها.

في المسرحية الثالثة يلعب الحوار دور البطولة وهو حوار بين زوجين في منتصف العمر يدور على وتيرة واحدة طوال الوقت، لكنه حوار محكم يبنى نفسه على فكرة الخروج من الأزمة المادية إلى براح الوفرة عبر حوار يتخذ أهميته من كونه واقعي يدور في أغلب بيوت الطبقة المتوسطة لكنه يدور على وتيرة يسيطر عليها اللعب الأدبى والحبكة والحوار المحكم الذى يقود إلى استمتاع خالص.

يسخر شريف عبد المجيد في هذه المجموعة كما هي عادته من التباسات اللحظة الراهنة عبر المفارقات الهزلية، بمهارات واضحة تلوح في حيوية الحوارات ويضاف إلى ذلك معرفة واضحة بفن المسرح وإحكام بالغ فرض نفسه على الحوارات خصوصا فلا كلمة زيادة ولا كلمة ناقصة في الحوار وربما يكون ذلك نابعا من قدرة شريف عبد المجيد على الاختزال التي اكتسبها من احترافه فن القص.